Leo Messi, así se le conoce en todo el orbe por las hazanas futbolísticas que conquistó con el FC Barcelona, el equipo de España, que lo debutó profesionalmente en octubre de 2004.

Y el día menos esperado llegó, la noticia que nadie quería escuchar se hizo oficial y el mundo del fútbol se estremece con uno de los cañonazos más grandes en la historia.

Barcelona anunció la salida del Lionel Messi, debido a estatutos de LaLiga los cuales no pudieron llegar a buen término, citó mediotiempo.com.

A pesar de que había acuerdo entre jugador y club, el Barcelona se resignó y dijo adiós al mejor jugador de su historia, que a lo largo de su carrera dejó infinidad de goles, momentos y un legado difícil de igualar.

El astro argentino, superdotado técnicamente, construyó toda su carrera futbolística en el FC Barcelona, equipo con el que conquistó 35 títulos, entre ellos 10 de Liga, siete Copas del Rey y cuatro Champions League.

Lionel Messi at Barcelona.



Thank you for the memories. 💙❤️ pic.twitter.com/PA3JMaShGV