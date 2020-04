Leo Messi niega su salida

Asegura que los rumores hechos son infundados

El argentino Lionel Messi, delantero y capitán del Barcelona, arremetió ayer contra los rumores de su posible salida del club para tomar rumbo al Ínter de Milán y señaló específicamente a un medio de su país.

En redes sociales, el referente del cuadro blaugrana desmintió la información que catalogó como “noticia falsa”, cuyos datos también aseguraban que Thiago Alcántara llegaría al conjunto italiano.

“Mentira uno lo que dijeron en este mismo medio sobre Newell’s hace unas semanas también era falso. Menos mal que nadie les cree”, sentenció Messi.

Hace unos meses, el mismo medio afirmó que la “Pulga” regresaría a Argentina para jugar con Newell’s Old Boys, equipo donde se formó, pero no jugó a nivel profesional.

Los rumores de su salida a la Serie A surgieron luego que Massimo Moratti, directivo del club “nerazzurri”, planteó la posibilidad de que Messi dejara Barcelona para llegar al Ínter.

Rechazó al Barcelona

El exfutbolista Rio Ferdinand reveló que en 2008 el Barcelona intentó ficharlo, pero rechazó la oferta luego de ser campeón de la Liga de Campeones de Europa con el Manchester United.

En entrevista con un medio británico, el histórico mediocampista de los “Reds Devils” detalló que el acercamiento se dio luego de la semifinal de ida del certamen europeo entre ambos equipos, cuando el holandés Frank Rijkaard, entonces director técnico blaugrana, habló personalmente con él.

“Estuve cerca, hubo alguna charla con mi agente, el Barca hizo contacto. Hablé con Rijkaard, no sobre este asunto, pero él me hizo ver sus intenciones. Fue después del partido en el que empatamos a cero en el Camp Nou, hablamos en el túnel de vestuarios”, recordó.

En el partido de vuelta, el cuadro de Manchester aprovechó la localía en Old Trafford para derrotar por la mínima diferencia a los “culés”, meterse a la final y coronarse campeón de Europa en la temporada 2007-2008, motivo por el cual se mantuvo en Inglaterra.

“Les ganamos y fuimos campeones de Europa, ¿por qué iba a dejar el equipo campeón de Europa por uno que estaba en transición? Siempre dije que me hubiera gustado salir al extranjero y jugar y lo único que me detendría sería encontrar en casa un club con el que tuviera éxito, y me encontré en Manchester United, un gran club, y era casi imposible que me fuera de allí”, comentó.

Para la temporada 2008-2009, el conjunto catalán designó como entrenador a Josep Guardiola, por lo que el equipo estaba en un proceso de recambio y los futbolistas claves como Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Lionel Messi, aún no destacaban.

“En ese momento Xavi, Iniesta o Messi no eran los jugadores que fueron unos años después, era un escenario muy diferente”, acotó el hoy panelista de televisión.— NOTIMEX Y EFE

