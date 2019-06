Leones apaleados

Yucatán cae ante los Rieleros y la serie está igualada

A los Leones de Yucatán les tocó bailar con la que se baila cuando se juega en el Parque “Romo Chávez”.

Los Rieleros de Aguascalientes se soltaron a batear desde la cuarta y no los pararon. Al final, con una ofensiva de 21 imparables, con tres palos de vuelta entera, apaleado 14-3 a los melenudos, empatando la serie.

La realidad de las cosas es que mientras el pitcheo rielero enderezó la ruta que se trastabilló en el inicio, el de los Leones se desfondó totalmente.

Cuadrangular de Alex Liddi, su primero vestido de león, puso adelante a las fieras en la primera entrada 2-0. Y una carrera más en la tercera, impulsada por sencillo de Luis Juárez aumentó la ventaja a 3-1. Pero el hit de Luis “Pepón” Juárez, el quinto de los Leones en el juego, fue el último que conectaron. Y se acabó.

Comenzó entonces la fiesta de los de casa. El abridor y derrotado Miguel Peña otra vez se vio inestable.

En la cuarta, Aguascalientes cuajó racimo de cinco carreras. Una la remolcó el yucateco Julián Castro, dos por triple de Tito Polo y selló el ataque Rica Pedroza con cuadrangular acto seguido.

Mark Flores largó kilométrico cuadrangular de dos registros en un racimo de cuatro en la quinta, en la que otra vez el yucateco Castro aportó una con su tercer hit de la noche.

Castro nuevamente se hizo presente con sencillo impulsor en la séptima, en ataque de cuatro más en la que Polo se llevó la cerca.

No supieron capitalizar también los Leones que les regalaron siete pasaportes. Con tres llenaron la casa en la quinta, pero Xavier Scruggs, justo después de la cuarta mala a “Pepón”, elevó de faul matando un posible ataque. Scruggs no se ha visto bien en su corto paso con los Leones, pues batea apenas para .100, con dos hits en 20 turnos, incluidos ocho ponches. Que no sea otro Rico Noel, que fue traído totalmente fuera de forma y duró tan poco como lo poco que ayudó.

Lo mejor para Yucatán fue la noche de Julián Castro Inurreta: se fue de 5-5 con dos anotadas y tres impulsadas.

La serie se define hoy. Yoanner Negrín lanzará por las fieras a las 7:30 de la noche.