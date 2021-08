Leones de Yucatán no se hará menos ante los Diablos Rojos

Los Leones de Yucatán están de regreso en el diamante, tras un día de descanso. Lo hacen listos para enfrentarse a los Diablos Rojos, un rival al que no menosprecian, pero ante el cual tampoco se harán menos, según definen sus propios elementos de cara a la Serie Final de la Zona Sur.

Los tres toleteros de los Leones coincidieron que enfrentarse a los Diablos Rojos no representa algo especial, sino una serie en que van a chocar dos equipos con las mismas aspiraciones y también opciones de ganar.

Los Leones entrenarán el miércoles en el mismo escenario y el viernes abrirán la Serie Final de la Zona Sur en el Estadio “Alfredo Harp Helú”, la casa de los Diablos, donde se ha visto que la pelota vuela más que en Mérida y otros escenarios de Sur.

Aunque los peloteros no quisieron abundar en el tema de la rivalidad, los aficionados locales y de otros frentes consideran la batalla Diablos-Leones como un enfrentamiento de mucha historia y adrenalina.

Basta recordar que, en 2019, los Leones barrieron a los Diablos en la final de la Zona Sur.



Los pingos eliminaron al Águila de Veracruz en cinco partidos y antes dejaron fuera a los Tigres de Quintana Roo. Pero además, en el rol regular fueron los líderes de la Zona Sur.



“En esta etapa no importa eso. No son más que nosotros, ni nos creemos más que ellos. Simplemente vamos a salir a jugar un béisbol que nos lleve más adelante”, dijo posteriormente el as del pitcheo Yoanner Negrín.