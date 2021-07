Leones en picada: es hora de hacer algo

Mario F. Lizarraga González (*)

Decía Yogi Berra en una de sus frases que se hicieron célebres en el béisbol: “Para que un equipo sea ganador, depende en un 80 por ciento de su pitcheo, y la otra mitad, de su bateo y su fildeo”.

Pues bien, en los Leones de Yucatán lo que sobra es pitcheo, y el bateo y fildeo no llegan ni al diez por ciento. No me explico la razón por la que siguen reforzando el pitcheo, pues anuncian que han contratado a dos nuevos lanzadores extranjeros para apuntalar al equipo.

Lo que no tienen los Leones son bateadores que produzcan carreras. No puede ser que bateen solamente dos o tres hits en cada juego, y cuando no hay corredores en posición de anotar.

De los bateadores solamente han respondido Yadir Drake y Alex Liddi. Ni Luis Juárez ni Jonathan Jones han bateado cuando se necesita, y el peor de todos es Art Charles, cuyo porcentaje apenas supera los .200. Tienen en la banca a un bateador de poder que es Humberto Sosa, que bien podría cubrir la primera base, o ser designado, y casi nunca lo ponen a jugar.

El outfield nunca ha sido el mismo, pues por una u otra cosa, nadie está fijo en su posición, y hasta al “Pepón” lo ponen a defender el jardín izquierdo, cuando él no debería ser patrullero dado su excesivo volumen corporal. Charles y Juárez cuando batean con hombres en las bases, o se ponchan o sacan rodados para dobleplay y matan el rally.

Así no se puede.

Además, hasta hoy no han nombrado a un nuevo mánager titular, desde que corrieron a Gerónimo Gil. Tienen a “Chico” Rodríguez como interino, pero no puede tomar decisiones propias mientras no se le otorgue la responsabilidad.

¿Qué están esperando los directivos para deshacerse de los elementos que no están rindiendo, y traer a jugadores de primera línea que respondan a las expectativas de la fanaticada y puedan aspirar al campeonato como prometieron al principio?

Ojalá que el equipo reaccione y comience a ganar, pues por la mala respuesta que han tenido en el diamante, el público ha comenzado a abandonar el estadio.— Mérida, julio de 2021