Leones vs. Piratas, el 21 de mayo, abre el calendario 2021 melenudo

La Liga Mexicana de Béisbol en acuerdo con sus clubes en Asamblea, anunció el calendario de juegos que tendrá en su Temporada 2021.

Será una campaña que consta de 594 juegos en total de temporada regular.

Partidos inaugurales

El telón de la campaña se abre el jueves 20 de mayo con el duelo inaugural de los Sultanes de Monterrey frente a los campeones Acereros de Monclova, en la casa de la Furia Azul.

Un día después, la LMB tiene programado que se realicen el resto de las series inaugurales, que son Leones de Yucatán vs. Piratas de Campeche, Tigres de Quintana Roo vs. Olmecas de Tabasco y El Águila de Veracruz vs. Diablos Rojos del México.

Calendario de Leones

El calendario de juegos de los Leones de Yucatán es el siguiente:

Otros duelos

También, Guerreros de Oaxaca vs. Pericos de Puebla, Generales de Durango vs. Mariachis de Guadalajara y Algodoneros de Unión Laguna vs. Bravos de León.

Además, Saraperos de Saltillo vs. Rieleros de Aguascalientes y Toros de Tijuana vs. Tecolotes de los Dos Laredos.

Campaña en marcha

Al realizarse esos duelos, la actividad de la campaña seguirá del martes 25 al jueves 27 de mayo, cuando se abren series en los restantes estadios que componen a la LMB: Olmecas de Tabasco vs. Leones de Yucatán, Piratas de Campeche vs. Tigres de Quintana Roo y Diablos Rojos del México vs. Guerreros de Oaxaca.

Más juegos

Pericos de Puebla vs. El Águila de Veracruz, Mariachis de Guadalajara vs. Saraperos de Saltillo y Bravos de León vs. Generales de Durango.

Y Rieleros de Aguascalientes vs. Algodoneros de Unión Laguna, Acereros de Monclova vs. Toros de Tijuana y Tecolotes de los Dos Laredos vs. Sultanes de Monterrey

Playoffs

La temporada regular es a rol corrido y finalizará el jueves 5 de agosto. A la postemporada avanzarán los seis mejores equipos de cada zona con base en el porcentaje de ganados y perdidos.

En caso de que se diera algún empate en el porcentaje, se van a aplicar los siguientes criterios de desempate: 1) dominio entre clubes 2) diferencial de carreras

Cuatro rondas

Una vez definidos a los escuadrones que clasifiquen a la postemporada, se va a dar paso a la primera de cuatro rondas de playoffs, siendo todas series a ganar 4 de 7 juegos en las siguientes fechas:

Primer Playoff Sábado 7 de agosto a domingo 15 de agosto (en caso de extenderse a siete juegos)

Series de campeonato

Series de Zona: Martes 17 de agosto a miércoles 25 de agosto (en caso de extenderse a siete juegos)

Series de Campeonato Viernes 27 de agosto a sábado 4 de septiembre (en caso de extenderse a siete juegos)

La final

Serie del Rey Lunes 6 de septiembre a martes 14 de septiembre (en caso de extenderse a siete juegos)

