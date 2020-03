Lesiones, una preocupación

La temporada completa, riesgo para los peloteros

Mientras Grandes Ligas y el sindicato de peloteros contemplan distintas ideas para crear un calendario una vez que se logre controlar la pandemia de coronavirus, el receptor de los Rojos de Cincinnati Tucker Barnhart expresó una preocupación compartida por muchos dentro del deporte: Programar una enorme cantidad de juegos, y tal vez prolongar la campaña hasta noviembre o diciembre, ¿Podría causar lesiones?

“La seguridad de los jugadores es algo importante”, dijo Barnhart, representante sindical, ayer durante una conferencia telefónica.

Eso incluye la cantidad de días de descanso que se puedan rescatar en 2020, cuántos partidos tendrá que jugar un equipo a la semana y como podría afectarse a 2021 si existe un descanso más breve entre temporadas.

“A partir de ahora, no creo que puedan hacerse cosas que pongan en riesgo la integridad de la próxima temporada. Lo que quiero decir es que si presionan para jugar demasiados partidos se corre el riesgo de lesión, lesiones importantes, por querer jugar la mayor cantidad de partidos posibles”, dijo Barnhart. “Todo esto es a título personal, no del sindicato, pero tendrán que proteger a los peloteros”, añadió. “Y si no pueden hacerlo, entonces es ahí donde yo, en lo personal, pintaría la raya”.

Nadie sabe cuándo es que el béisbol y otras ligas suspendidas reanudarán sus actividades, porque nadie sabe cuándo volverá la vida a la normalidad tras el brote de Covid-19.

El entrenamiento primaveral fue suspendido el 12 de marzo; el Día Inaugural debía ser la semana pasada, pero en su lugar ahora sería a mediados de mayo.

A estas alturas, es difícil decir que puede o debe hacerse. MLB está analizando todas las ideas, junto con los 30 equipos, para encontrar la mejor solución a cómo jugar la temporada regular con la mayor cantidad de partidos posibles y crear un escenario para la postemporada”, dijo el gerente general de los Nacionales, Mike Rizzo, cuyo equipo convirtió los terrenos de su campo de entrenamiento en una instalación para análisis de coronavirus.

Grandes Ligas y sus jugadores esperan completar la primera fase de discusiones sobre calendarización el 10 de abril, y entre las propuestas a considerarse se incluyen: recorrer el final de la temporada, incluso si deben utilizarse estadios neutrales y domos para evitar el clima frío en varias ciudades; incrementar el número de dobles juegos para tener más partidos a la semana de lo habitual; jugar en estadios vacíos; cambiar el formato de postemporada.

“Nos han dicho que en este momento ninguna idea es mala”, dijo Jameson Taillon, lanzador de los Piratas de Pittsburgh.

El torpedero venezolano de los Rangers de Texas, también representante sindical, describió una conversación reciente con otros peloteros sobre las opciones de calendarización: “Básicamente hablábamos de los posibles escenarios y lo extraña que será esta temporada, lo difícil que será”.

Síguenos en Google Noticias