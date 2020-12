Lewandowski encabeza a ganadores del premio The Best de la FIFA

Hoy jueves 17 de diciembre se entregaron los Premios FIFA The Best 2020.

Un año más y a pesar de la pandemia, FIFA entregó el premio The Best, el gran galardón con el que condecoran al mejor futbolista de la pasada temporada 2019-2020.

El momento en el que los sueños se hacen realidad. 🤩#TheBest @lewy_official pic.twitter.com/55wFRy05pT — FC Bayern München Español (@FCBayernES) December 17, 2020

El mejor

Robert Lewandowski supera a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y se sienta en un trono que este año no tiene rival, no tiene posible comparación porque el Balón de Oro no se va a entregar.

Los reconocimientos

El único gran galardón será el que se entregó hoy, entre otro puñado de premios: Mejor jugadora, mejor portero, mejor portera, mejor entrenador de equipo masculino, mejor entrenador de equipo femenino y premio Puskas al mejor gol que se irán a manos de sus dueños, además de la elección del FIFPro XI con el mejor once de la pasada temporada.

📌 𝗟𝗼𝘀 #𝕋𝕙𝕖𝔹𝕖𝕤𝕥 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬:



🏆 R. Lewandowski

🏆 L. Bronze

🏆 J. Klopp

🏆 S. Wiegman

🧤 M. Neuer

🧤 S. Bouhaddi

⚽️ Son Heung-min#FIFAFootballAwards 😍



Los premiados, al detalle

👇👇👇👇👇 — FIFA.com en español (@fifacom_es) December 17, 2020

La lista de los premiados es la siguiente:

Premios The Best FIFA