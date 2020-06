Lewis Hamilton se lanza contra las corridas de toros; Cayetano responde

CIUDAD DE MÉXICO.- Algunos la consideran un arte, otros un deporte, pero Lewis Hamilton percibe la tauromaquia como una atrocidad. Así lo dejó ver con un mensaje en el que condenó su práctica en España.

El piloto británico, orgulloso vegano y animalista, invitó a sus seguidores en redes sociales a unirse a una causa que pretende presionar al Ministerio de Educación y Formación Profesional para terminar con esta tradición en el país ibérico. Para ello, dejó una liga y palabras de convencimiento.

El hexacampeón de Fórmula Uno acompañó la frase con la fotografía de un toro en agonía, misma que destacó con una dedicatoria que desnudó al destinatario: "¡Esto es verdaderamente asqueroso, España!".

La imagen utilizada por el corredor de Mercedes tiene origen en un video de la organización PETA, dedicada a promover los derechos de los animales y que ha mantenido una constante lucha por erradicar las corridas de toros en el mundo.

Por su parte, el torero Cayetano Rivera utilizó su cuenta en Twitter para responder a las críticas de Hamilton.

Mr. @LewisHamilton doesn't like bullfights... So? Anyways, before criticising someone else's culture, you should at least learn more about what you're talking about. #respect ! And don't let knaves fool you!

La polémica en Twitter dividió bandos, entre los que están a favor o en contra de las corridas de toros, aunque también hay quienes reclamaron a Hamilton que generalizara con relación a "los niños en España".

@LewisHamilton Children are NOT taught to kill in Spain, maybe in other cultures where YOU don’t speak up. Although I’m 100% against it, it’s a huge lie and it’s reportable. Did you raise any children in Spain to know that they learn it?