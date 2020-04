Ve bien el cambio

Liga de Ascenso era un infierno: Guillermo Cantú

Guillermo Cantú, director deportivo del FC Juárez y quien fuera copropietario del Necaxa junto con Ernesto Tinajero cuando este equipo se encontraba en el Ascenso MX, dijo que está división era “un infierno” y que todos ellos sabían que había que apurarse para salir de ahí.

“Tuve la oportunidad de estar de propietario en el Ascenso MX con dos equipos, el último Necaxa, y junto con mi socio y siempre teníamos la broma de que nos encontrábamos en el infierno y había que salir de allí lo más pronto posible”, mencionó a las plataformas de la cadena televisiva ESPN.

“Memo” Cantú, quien fue director deportivo de Selecciones Nacionales, secretario general en la era de Decio de María como presidente de la Federación y director general deportivo en la era de Yon de Luisa, se convirtió en socio del Necaxa en el 2014, y a finales de 2015 regresó a tomar puesto directivo en la Federación Mexicana.

Sobre la desaparición del Ascenso MX y la creación de la Liga de Desarrollo, tema polémico por todo lo que se ha dicho a favor y, mayormente, en contra, señaló que en la teoría la intención es ayudar a que el fútbol en México mejore en varios aspectos.

“Lo que entendí es que se ha suspendido el ascenso y el descenso y sólo por un tiempo. Tenemos la oportunidad de desarrollar el fútbol y a los jugadores mexicanos”, comentó el dirigente.

No descender, un error

Desde el 2014 Gonzalo Pineda ha estado ligado a la MLS, primero como jugador del Seattle Sounders y después como asistente técnico del mismo equipo esmeralda, puesto que aún desempeña hasta la fecha, Pineda conoce bien el sistema de competencia de la Major League Soccer y aseguró que la decisión de la Liga MX de eliminar el ascenso y descenso como ocurre en Estados Unidos es un error.

“Eso lo vivo yo aquí en la MLS donde no hay ascenso y descenso, y te podría decir que hay ciertos equipos, sobretodo en la parte baja que no toman toda la importancia que requiere el torneo para poder salir de esas zonas bajas de la tabla, incluso a nivel dirigencial hay algunos clubes que no invierten como otros y lo hacen porque no hay esa pelea por poder salvar un lugar en la Primera División”, comentó.

“Esto está relacionado con el modelo de negocio de la MLS, donde las franquicias tienen un valor muy alto, arriba de 200 millones de dólares y si un dueño quiere invertir no va a invertir 200 millones de dólares en un equipo que en un año va a descender y va a valer el 10%, entiendo esto en el modelo de la MLS, pero en un modelo mexicano la verdad me cuesta mucho imaginar”, dijo.

Por otra parte Pineda no cree que la nueva Liga de Desarrollo sea un eficaz semillero de talento para la Liga MX, pues considera que el limite de edad de 23 años es muy alto.

“Aca está la USL y en cuanto a nivel es muy diferente, muchos clubes incluyendo Seattle Saunders lo utilizamos para foguear jugadores, pero nuestros jugadores son sub 17, sub 18, quizás un sub 20 pero nunca un sub 23, para nosotros en el entendido de que un jugador que a los 21 o 22 años no ha llamado la atención de un equipo de primera división dificilmente lo hará, normalmente a los 19 años ya tienes que ser detectado por un primer equipo, entonces este límite que le están poniendo esta liga de desarrollo no funciona, yo quiero ver que jugador de 22 años estando un año en la liga de desarrollo llegue a la primera división, será difícil”, enfatizó.

Finalmente Pineda cree que el intento de la Liga MX de imitar el modelo de la MLS será complicado que se logre en su totalidad por razones económicas.

“Depende de cuantos millonarios tenemos en México que puedan invertir 200 o 300 millones de dólares y que puedan hacer estadios de 200 o 300 millones de dólares o invertir en instalaciones de 150 millones de dólares, ¿cuántos de esos tenemos en México? y si los tenemos hay que promover que lo hagan, pero no creo que tengamos muchos de esos entonces incluso la multipropiedad es un reflejo de que pocas empresas tienen la capacidad o el interés de llevar proyectos de Primera División en México”, concluyó el mexicano.— EL UNIVERSAL