Lillini explica la razón de poner a Talavera

La experiencia del seleccionado hizo que lo eligiera a él

Entre lesiones, suspensiones y casos de Covid-19, Andrés Lillini repitió alineación únicamente en tres ocasiones. La portería auriazul no estuvo exenta de esta “rotación” entre Alfredo Talavera y Julio González.

Ante la lesión de “Tala” en el último duelo de fase regular frente a Cruz Azul, Julio González tuvo que reaparecer en ese cotejo y disputar toda la liguilla, a excepción del duelo de vuelta de la final ante el León.

González, de buenas actuaciones, se perfilaba para disputar el último partido del Guardianes 2020, pero el estratega universitario se decidió por la experiencia de Talavera.

“Venía hablando con los dos. Fue decisión difícil, tuvimos la jerarquía y talento de ambos. Al final me volqué por la experiencia, sabíamos que teníamos que apuntalar porque somos el equipo más joven del torneo y enfrentábamos a un equipo experimentado; Talavera era de los pocos que ya había disputado la final, y no creo que haya tenido algo que ver en ninguno de los goles porque en el primero tuvimos fallas desde el inicio de la jugada. Me pareció darle su lugar porque nos llevó a la final de manera espectacular”, explicó en videoconferencia.

En todo el Guardianes 2020, entre suspensión, convocatoria a la Selección Mexicana y lesión, Talavera se perdió ocho duelos, en los que Julio González se ganó la confianza de la afición auriazul. Asimismo, Lillini no ocultó su tristeza y respaldó a los jóvenes y la experiencia que ganaron en todo el atípico certamen mexicano.

"La tristeza no me la puedo sacar de encima, uno no quiere dejar pasar la oportunidad, no quiere defraudar a la gente que está ilusionada por estos jugadores. Sea quien sea el que comande, creo que estos jóvenes de Pumas van a ser una base sólida del equipo y orgulloso porque los jugadores demostraron su calidad. Nos ganó el mejor, pero es un día muy difícil para mí, hoy también me pareció correcto estar con ustedes", mencionó.