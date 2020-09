Lillini sí confió en Iturbe

El guaraní dice que no se sentía bien con Míchel

El paraguayo Juan Iturbe, delantero de los Pumas UNAM, dijo que el argentino Andrés Lillini, entrenador de los felinos, le dio la confianza que el español Míchel González le negó.

“Me siento contento por jugar partidos que no venía jugando desde mi llegada a Pumas, no tenía esta seguidilla de partidos. Este cuerpo técnico me dio la posibilidad de demostrar lo que puedo hacer. Venía con mentalidad que quería hacer las cosas bien, pero con Míchel no se pudo”, explicó en conferencia de prensa.

Iturbe, de 27 años, llegó a los Pumas en el Apertura 2018 con David Patiño como el estratega. Cuando Míchel fichó por los Pumas en el Apertura 2019 no pudo asentarse como titular y salió cedido en el Clausura 2020 al Pachuca.

“Con Míchel nunca tuve la oportunidad de hacer pretemporada. Cuando fiché por Pumas él llegó y yo venía de una competencia con pocos minutos y por eso me costó adaptarme a lo que quería”, señaló el también seleccionado paraguayo.— EFE