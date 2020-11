Lillini sueña con llegar a la final

El técnico de los Pumas muestra toda su confianza

En Pumas el objetivo es claro: llegar a la final y ganarla.

Después de haber conseguido el pase a semifinales del Guardianes 2020, el técnico auriazul, Andrés Lillini, se dijo convencido de que su equipo llegará a la última fase y no solo se presentarán a jugarla, sino a llevarse el campeonato.

“Estamos en un momento increíble, estos jugadores nos trajeron hasta acá. No vamos a renunciar a lo que hacemos, Pumas es semifinalista, estamos entre los cuatro mejores del torneo, no somos conformistas para sólo llegar a una final y disputarla, la vamos a tratar de ganar bajo todas las circunstancias posibles y estoy convencido de que vamos a jugar la final”, declaró en conferencia de prensa.

El estratega felino consideró que en el juego de vuelta ante Pachuca no tuvieron un primer tiempo de lo más favorable, por lo que tendrán que corregir situaciones y procurar que en los próximos duelos puedan imponer sus propias condiciones desde el inicio para evitar caer en aprietos durante el desarrollo del partido.

“Imponer condiciones desde el principio. Somos un equipo que ya nos vienen viendo desde 19 fechas, tenemos un juego realizado con y sin pelota, le doy mucho valor a defender, defender bien es lo mismo que atacar bien, no amontonamos gente en el área y por momentos sufrimos y no definimos bien, me ocupa eso, tratar de imponer condiciones desde el principio”, apuntó el entrenador, quien volvió a destacar el accionar de Julio González, suplente de Alfredo Talavera: “Lo dije la semana anterior, le tocó reemplazar al mejor portero de México, y lo hizo de forma increíble. El arco de Pumas es más grade que cualquier otro y Julio está a la altura de las circunstancias. Los campeones tienen grandes arqueros y nosotros tenemos dos”, explicó.