Lima: la ilusión por otra medalla

David Mier se prepara con todo en Lago di Garda

El experimentado velerista yucateco David Mier y Terán Cuevas se prepara en aguas internacionales de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2019, que representarán su sexta participación en una justa continental.

Mier y Terán se encuentra en Lago Di Garda, Italia, que presenta condiciones de viento similares a las que se enfrentará en la Bahía de Paracas, en Perú. En el viaje le acompaña el joven yucateco Cristóbal Hagerman Haro, a quien se considera el heredero de Mier y Terán en la vela mexicana.

Este entrenamiento, de acuerdo con un comunicado de la Conade, le servirá de fogueo para el Campeonato Mundial de la disciplina, que se desarrollará del 22 al 28 de septiembre en el mismo lago, y que otorgará boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020.

“Este es el primer entrenamiento internacional que tengo después de casi tres años, desde Río en 2016 no salía a prácticas de este nivel. Entonces será muy importante ver cómo está mi desempeño en comparación con los europeos, que son los que mejor están preparados. La sede es un excelente escenario por las competencias que vienen tanto en Lima como el Mundial para probar mi desempeño, qué cosas tengo qué adaptar y mejorar”.

El velerista yucateco agradeció a la Conade por el apoyo para que realizara este entrenamiento. “A Ana Gabriela Guevara e Israel Benítez les agradezco por hacer posible que viniera a este entrenamiento, así como el que tendré en Paracas a partir del 10 de julio. Es de altísima importancia poder estar y participar en este tipo de entrenamientos que son igual de importantes que las competencias”, externó David, plata en los pasados Panamericanos de Toronto en 2015 y también ganador de preseas de bronce en los Juegos de Santo Domingo (2003), Río de Janeiro (2007) y Guadalajara (2011).

El también multimedallista centroamericano aseguró que la entrega y disciplina son factores que le han permitido mantenerse por más de dos décadas en el deporte de alto rendimiento.

“Siempre he tratado de mantenerme en muy buena forma física, me gustan mucho los deportes, creo que parte importante de mi personalidad es que soy muy competitivo, entonces si no estoy en el agua, estoy corriendo, pedaleando, haciendo triatlón, lo cual me ha ayudado mucho, además de que sigo con esa gran pasión”, indicó.

“Voy a seguir con ese encanto y con ese enamoramiento, con esa pasión en salir al agua todos los días, ya son 26 años que llevo en este deporte y espero así siga siendo por mucho tiempo”, puntualizó.