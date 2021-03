Lindor, en horas decisivas

Negocia contrato con Nueva York antes del inicio

Casi dos semanas antes de que inicie la temporada, Francisco Lindor y los Mets de Nueva York han entablado conversaciones para que el jugador siga con el equipo después de esta temporada.

El recién adquirido campocorto y los Mets iniciaron las negociaciones sobre un contrato a largo plazo, según reveló Lindor.

“No voy a negociar durante la temporada”, dijo Lindor tras batear su primer cuadrangular en los entrenamientos de primavera, conectando frente a Jairo Solís de los Astros de Houston en el triunfo 8-3 de los Mets.

“Iré a la agencia libre. Si algo sucede durante la temporada, no sería justo para mí. No sería justo para el equipo. Le tengo que dar todo para ganar juegos. Entonces si no lo definimos en los entrenamientos primavera, iré a la agencia libre. Hablaremos en noviembre, diciembre, cuando sea que inicie la agencia libre”, dijo.

Por el momento.

“Nada serio”, reconoció Lindor. “Sólo estamos hablando”.

Los Mets adquirieron a Lindor de Cleveland en enero y cobrará 22.3 millones de dólares esta temporada.

Lindor, de 27 años, fue elegido cuatro veces al Juego de Estrellas antes del 2020, cuando no se disputó el clásico de verano debido a la pandemia de coronavirus.

Los Mets de Nueva York abren la temporada el 1 de abril en Washington.

GERRIT COLE abrió por tercera vez con Nueva York, permitiendo dos carreras, tres hits y una base por bola en 3 entradas y dos tercios, ponchando a cinco para que los Yanquis se impusieran por 7-4 a los Tigres. Clint Frazier tuvo tres hits, incluyendo un jonrón. El colombiano Gio Ushela bateó dos hits.

El toletero venezolano de Detroit Miguel Cabrera ahora batea para .182 tras irse sin hits en tres turnos.

EL DOMINICANO Vladimir Guerrero Jr, se fue de 4-4 con dos dobles y un triple, anotando en tres ocasiones para Toronto y lideró a la ofensiva de su equipo en la paliza de 14-5 frente a los Filis de Filadelfia.

FÉLIX HERNÁNDEZ lanzó una entrada sin recibir anotación en su segundo duelo como abridor de Baltimore, ponchando a dos pero no evitó a que su equipo cayera 7-1 frente a las Rayas de Tampa Bay.

LOS PIRATAS vencieron 4-2 a los Mellizos. El puertorriqueño José Berríos, de Minnesota, permitió las cuatro carreras en cuatro entradas lanzadas.—AP