Lionel Messi a horas de ser jugador libre; ¿Dejará el FC Barcelona?

BARCELONA.— Lionel Messi, para muchos considerados el mejor futbolista del mundo se encuentra a horas de ser un jugador libre. Este 30 de junio el argentino terminará su vínculo con Barcelona después de 20 años y no se le ve intenciones de renovar.

