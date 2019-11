Lionel Messi está muy cerca de superar a ‘O Rei’ Pelé y lo dicen estas cifras

Tras la buena faena con su selección, la ‘Pulga’ está cerca de pulverizar hasta tres récords del astro brasileño.

A sus 32 años, Lionel Messi no se cansa de batir récords, aunque esta vez no precisamente con la camiseta del Barcelona, como nos tiene acostumbrados, sino más bien con la de la su selección argentina, con la que completó una interesante fecha FIFA, tras la que quedó a un paso de romper nada menos que tres récords del laureadísimo ‘Rey’ Pelé.

La ‘Pulga’ llegó a los 70 goles con su país, a solo siete del récord establecido por Pelé, quien es el actual máximo goleador de las selecciones de la CONMEBOL. Con las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y la Copa América por venir, Messi tiene grandes opciones de llevarse esta primera distinción. Es probable que aparezcan apuestas en sitios como Betting24.fi sobre este duelo eterno.

Pero también tiene registros que lo pueden catapultar a una nueva marca con la camiseta del Barcelona, pues en la actualidad lleva 612 goles con la casaquilla azulgrana y apunta a convertirse en el máximo goleador de la historia en un mismo club. El récord, por supuesto, lo tiene Pelé, quien sumó 643 goles con el Santos antes de marcharse al Cosmos de Estados Unidos.

Finalmente, Messi también va por la marca de ser el máximo goleador de la historia sumando selección y club, pues Pelé tiene contabilizados 757 goles en total (643 con el Santos, 37 con el Cosmos y 77 con Brasil), mientras que el argentino lleva 682 (612 con el Barcelona y 70 con la selección argentina), aunque nada menos que Cristiano Ronaldo podría llevarle la delantera en este objetivo, ya que tiene 706 goles (607 en clubes entre Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus más 99 con Portugal).

La ventaja que tiene Messi sobre Cristiano Ronaldo en este último ítem es la edad, pues cuenta 32 años frente a los 35 del portugués, quien seguramente tendrá menos posibilidades de sumar tantos que el sudamericano.

Por si fuera poco, Messi acumula más registros que quedarán en la historia del fútbol mundial. Según la cuenta de Twitter Messi Stats, ya lleva “960 goles oficiales en 836 partidos entre clubes y selección, sumando goles totales (682) y asistencias (278). Con el FC Barcelona acumula 612 goles y 236 asistencias, y con Argentina 70 dianas y 42 pases de gol para sus compañeros”.

Sin embargo, el argentino se mantiene firme en su postura de que le interesa más conseguir títulos que marcas personales. Esto, sin duda, por la cuenta pendiente que tiene con la selección de su país de no haber alcanzado el título del mundo ni la Copa América.

“Yo prefiero ganar algo importante con la Selección, aunque sea con un gol en contra del equipo rival. No me interesan los récords, aunque ahí están, pero eso no te hace ganar títulos. Todo lo que se pierde con la Selección me angustia, porque sé que deberíamos haber ganado. En el Mundial y en la Copa América hicimos méritos para eso”, manifestó en entrevista con El Gráfico de Argentina. Pese a ello, va camino a seguir escribiendo su nombre en los registros de este deporte gracias a su gran juego e inacabable capacidad para asistir y anotar goles.