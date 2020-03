Lionel Messi otorga a Barcelona la victoria frente a Real Sociedad

BARCELONA.— El Barcelona logró el sábado una apurada victoria por 1-0 sobre la Real Sociedad, gracias a un penal que se señaló después de la revisión del videoarbitraje (VAR).

El astro argentino Lionel Messi convirtió la pena máxima a los 81 minutos, luego de que el árbitro Juan Martínez Munuera recibió la llamada para revisar una acción en la que el zaguero francés Robin Le Normand despejó un centro con el antebrazo.

El triunfo impulsa al Barsa al liderato al llegar a 58 puntos, dos más que el Real Madrid que visita el domingo el campo del Betis de Sevilla en la 27a. jornada del certamen.

El conjunto donostiarra que a media semana ganó su pase a la final de la Copa del Rey se estancó en la 6ta posición con 43 puntos y un partido pendiente.

Eight years ago today, Lionel Messi became the first player to score FIVE goals in a Champions League match ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️



(via @ChampionsLeague) pic.twitter.com/Sr1yaitpL5