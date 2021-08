Lionel Messi ya es jugador del PSG; habrían confirmado su llegada a los jugadores

De acuerdo con el hermano del emir de Qatar y propietario del club francés, Khalifa Bin Hamad Al-Thani, las negociaciones son un hecho.

PARÍS.— La llegada del argentino Lionel Messi al París Saint-Germain (PSG) ya habría sido confirmada a los jugadores, así lo indicó este 7 de agosto el diario Le Parisien, aunque todavía faltan detalles por cerrar.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII