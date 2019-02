Listo para lo necesario

Belisario, con rectas de 95 millas, sería preparador o cerrador

Ronald Belisario está muy emocionado por regresar a la cueva de los Leones de Yucatán.

En el inicio del mini camp de las fieras en el Parque Kukulcán, el serpentinero venezolano destacó que se ha recuperado totalmente de una lesión y sus rectas alcanzan velocidad de hasta 95 millas, una herramienta que podría servirles en la temporada 2019.

“Gracias a Dios ya estoy muy bien, al cien para regresar a lanzar. Estoy listo para hacer cualquier papel que me necesite el mánager, ya sea cerrador, preparador o relevista, si me dan la bola yo meto mano y me comprometo a dar lo mejor de mí cada juego”, comentó el derecho venzolano, quien está desde el primer día a las órdenes del nuevo piloto Luis Carlos Rivera.

Ayer tuvo su primera sesión de bullpen, junto con Manuel Chávez, de acuerdo con un comunicado de los Leones.

Belisario no lanzó al final del Otoño pasado con los Leones. En la Liga Meridana intentó regresar con los Senadores de la Morelos, pero prefirió descansar para el verano en la LMB.