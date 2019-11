Listos para ganar dentro y fuera de la cancha en la final del Ascenso MX

MÉXICO.— Los Alebrijes de Oaxaca y el Atlético Zacatepec disputarán a partir del viernes el título por el torneo de Apertura 2019 del Ascenso.

El ganador sacará boleto para la final de Ascenso del próximo año, y si la ganan, tendrán un pie en la Liga MX…

Simplemente porque además de ganar deportivamente el jugar con los grandes, el club deberá pasar por un proceso de… Auditoría y supervisión por parte de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol.

Además de cumplir el cuaderno de cargos al 100 por ciento, y si todo está en regla, ahora sí podrá decirse que será equipo de Primera.

En mayo pasado, Enrique Bonilla, presidente del Ascenso anunció:

“Todos los equipos están certificados“. Pero, aún faltará un pasito más…

De esto los finalistas están conscientes: Patricio Arana, director deportivo del Zacatepec, dijo:

“Eso de que nos piden una nueva certificación no es verdad… Al 100 por ciento. Es, digamos, una auditoría, una supervisión, en la cual se busca asegurar que los equipos que lleguen t engan todo el sustento financiero y deportivo para sostenerse. Al final del día eso es bueno , porque vemos equipos en Primera División que no tienen estabilidad y esto es de buscar seriedad”.

De igual forma Juan Carlos Jones, presidente de los Alebrijes, mencionó al respecto:

“Todos los equipos ahora están certificados, pero en mayo (de 2020) nos van a volver a checar, y el que no cubra totalmente los puntos del cuaderno de cargos deportiva y financieramente, simplemente no lo van a dejar participar más”.

El directivo es más que claro, el que no cumpla, saldrá del futbol “y no participará en el torneo que entra, así sea el campeón”. Así que en el Ascenso, aún no está, todo dicho.