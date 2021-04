Listos para una renovación

El dueño de los Patriotas cree en su nuevo proyecto

Robert Kraft, dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra y quien gastó la cifra récord de 165 millones de dólares en dinero garantizado en la agencia libre de la NFL, dijo que los recientes drafts del equipo han fallado y que una transformación será crítica para tener éxito sostenido en el futuro.

“Al final, si quieres ser bueno, consistente, un equipo ganador, no puedes hacerlo en la agencia libre. Tienes que hacerlo con el draft”, dijo Kraft. “No siento que hayamos hecho el mejor trabajo los últimos años y realmente espero, y así lo creo, que he visto una actitud diferente este año”.

Los Patriotas, que terminaron con marca de 7-9 y no llegaron a playoffs por primera vez desde 2008, tienen 10 selecciones en el draft de este año, que se celebrará del 29 de abril al 1 de mayo. Su selección más alta es la 15a. global, la cual será la más alta para el equipo desde que tomaron al liniero Joe Mayo con el décimo reclutamiento global en 2008.

El gasto en agentes libres, el cual, explicó Kraft , fue estratégico en términos de que tan rápido se movió el equipo con poca competencia de otros equipos por la reducción en el tope salarial, fue necesario para llenar algunos huecos que, idealmente, hubieran sido llenados por selecciones en el draft.

“Lo que sucedió el año pasado no nos gustó. Tuvimos que hacer correcciones. En todos los negocios en los que estamos involucrados, intentamos aprovechar las ineficiencias del mercado”, explicó Kraft. “Estábamos en una situación única con el tope este año y nos permitió intentar (arreglar) las cosas en las que fallamos, hasta cierto punto, en el draft, así que esta era nuestra mejor oportunidad.

“Al final, todo se reduce a lo que sucede en el campo y qué tan bien ejecutan los jugadores.

Kraft también dijo que eso último también aplicó, en parte, al quarterback Cam Newton, luego de unirse a los Patriotas a inicios de julio sin el beneficio de los trabajos del receso de temporada, así que, mientras dijo que el equipo necesita aún solidificar la posición de quarterback, no descarta que Newton sea la respuesta en 2021 y posiblemente más allá.

“Para ser justos con Cam, no estoy seguro de que haya tenido las armas adecuadas a su alrededor”, dijo Kraft, al hacer notar el sólido inicio de Newton en 2020, antes de perder ritmo tras dar positivo por el Covid-19. “Realmente creo que al contagiarse Cam y lo que sucedió con el equipo, cambió muchas cosas. Ahora tendremos más oportunidad de verlo.

“Los jugadores, el vestidor, realmente lo aman (a Cam). Al final, confío en la habilidad del coach (Bill) Belichick para construir al equipo y poner a los jugadores correctos en la mejor posición para tener éxito”, agregó.

Al mismo tiempo, Kraft hizo notar que aún es posible que la selección de cuarta ronda en el draft de 2019, Jarrett Stidham, emerja, al elogiar su iniciativa para programar sesiones de pases con compañeros al sur de California.

“No sé si Jarrett haya tenido una oportunidad justa. Tenemos que esperar y ver que sucede y aún viene el draft”, señaló el propietario. “Quarterback es la posición más importante en un equipo. De una u otra forma, tenemos que solidificarla”.

Los Patriotas no han estado en esta posición por décadas, luego de que Tom Brady (2001 a 2020) tomó el trabajo titular de Drew Bledsoe (1993 a 2001) y luego firmó con los Bucaneros de Tampa Bay como agente libre en marzo de 2020.

Kraft dijo que los Patriotas le dieron a Brady la habilidad de irse al no ejercer su derecho de asignarle la etiqueta de jugador franquicia, pero señaló que no se arrepiente de hacerlo.

Esta fue la primera ocasión que Kraft respondió preguntas de los reporteros desde el final de la temporada y fue cuestionado sobre cómo se sentía tras un año en el que terminó con marca de 7-9.

“Luego de mi familia, los Patriotas son lo más importante en mi vida. El asunto aquí es ganar. De eso se trata este negocio y cuando no lo logramos, no me queda una buena sensación”, concluyó Kraft.— ESPN