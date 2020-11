LMB: peligrosa una nueva expansión

De todo y de nada

Gaspar Silveira Malaver

Nuestro béisbol de verano fue el hazmerreír ante el béisbol de invierno cuando agotó sus posibilidades y decidió no jugar porque no era probable hacerlo, médica y financieramente, por la pandemia de coronavirus.

Los equipos y los medios de la Costa del Pacífico se dieron un banquete con esa noticia, hablando de la poca solidez de la Liga Mexicana de Verano, en lo financiero y en lo estructural, de manera especial en esto último. Se dijo, de forma muy sonada, que LMP tenía una fortaleza financiera que, por un convenio con la televisión de paga, le permitía jugar sin público. Era el “hitazo”.

En definitiva, la LMB no tiene esos argumentos para irse a la guerra. Sus equipos, la mayoría, penden de un hilo cuando se habla de dinero. Sin los apoyos gubernamentales, con seguridad ni la mitad subsistiría.

Pero pasado el tiempo de la LMB, y en épocas de la LMP, hoy lo que tenemos es una liga invernal suspendida por brotes y más brotes de coronavirus. Varios equipos, si es que no todos, se vieron en apuros por contagios. No jugar en las llamadas burbujas hizo que muchísimas veces se pusiera en riesgo a todos. Lo más complicado es que los clubes tenían jugadores positivos y seguían en acción. ¿Recuerda a los Marlines de Miami en MLB, que tuvieron contagios y suspendieron sus partidos, no solo pusieron en cuarentena a sus peloteros? ¿Por qué los equipos de LMP no hicieron lo mismo en el momento preciso?

Además, meter público fue otro factor de riesgo. La cultura del mexicano no está preparada para asumir un sentido de responsabilidad sobre su conducta. Al mexicano promedio le vale un cacahuate cada indicación de usar cubrebocas, mascarillas, guardar la distancia. Lo vimos en los primeros juegos en la LMP: pachangas fuera de control, venta de alcohol libre y la gente cuidándose a como quiera.

Ahora bien… Hace unos días se dio a conocer la famosa carta enviada por empresarios de Veracruz para el regreso de la LMB al heroico puerto. Ya incluso hasta imagen tienen para cuando se dé, si se da: sería “El Águila de Veracruz”. Si hay una pronta expansión, la novena jarocha estaría regresando al circuito en el que ha sido parte grande de la historia.

Pero… ¿una expansión sería viable para la LMB?

A como hemos visto que se mueven las organizaciones, que van de plaza en plaza, no considero que eso sea positivo. Cuántas veces no salen a relucir los problemas de falta de pagos, de falta de aficionados en los estadios. Los equipos que conocemos como sólidos, incluso, a veces pasan problemas serios para meter fanáticos a los parques de pelota y para costearse. Y los estadios, con todo respeto, muchos están para llorar: obsoletos en funcionamiento, viejos en general y sin las facilidades que el béisbol profesional requiere. Solo haga memoria de cuántos cambios de plaza o cuántos clubes han desaparecido y vuelto a aparecer en pocos años. El Águila ha estado muchas veces involucrado en ese problema que ha afectado a otras ciudades beisboleras.

¿Crecer a 18 equipos? Me parece una locura. Primero se debería lograr la estabilidad de los muchos de los 16 que hay, para poder dar otro brinco. Allí si hay razones para que la LMP tenga un punto a favor: mayor y mejor organización, con estadios muy de primera comparados con los de la LMB. Pero de que la LMP ganó por echar a andar su temporada en el año del Covid, definitivamente no creo que hayan sido ganadores. Nada debe de estar por encima de la salud, por mucho dinero que haya de apoyo.