Lo marcó el americanismo

El “Piojo” López recuerda su paso por el América

El exjugador argentino Claudio López aseguró sentirse muy agradecido por la oportunidad que tuvo de conocer el “mundo americanista” y jugar al lado de Cuauhtémoc Blanco, a quien describió como un “jugador especial”.

En charla con Fernando Palomo, narrador de la cadena ESPN —y compartido en su sitio web— el “Piojo” López, quien se coronó con América en 2005, señaló que aunque le resultó difícil adaptarse al balompié mexicano disfrutó al máximo su etapa con las Águilas.

“Nosotros viajamos de Europa a México con mi señora embarazada, Joaquín nació en tierra azteca y más que ese recuerdo, me costó mucho al principio, los resultados no se daban y a mi me costaba la adaptación pero después de eso creo que viví los dos años restantes con una inmensa alegría, la pasé fantástico y tuve la posibilidad de conocer lo que es el mundo americanista. La verdad estoy muy agradecido y me siento parte de ese mundo también, porque hemos tenido la grandísima alegría de disfrutar campeonatos”, expresó el “Piojo”.

Del “Temo”, el argentino solo tuvo elogios.

“No era solamente la clase de jugador que es, que era una cosa espectacular, sino también lo que absorbía como personaje dentro de la cancha, lo que hacía en los rivales, la televisión, los periodistas y en los árbitros. Era impactante”.