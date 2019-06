Lo padre de ser padre

El primer instinto, en el deporte y en la vida: seguir los pasos de papá y estar orgulloso de él

El que diga que no quiso ser como su papá probablemente no está diciendo la verdad.

Muchos hicimos deporte porque papá lo hacía. Parece ley inevitable de la vida.

Cuando recopilamos información para este tema con motivo del Día del Padre, nos encontramos con similitudes enormes.

Hoy, atletas que son estrellas del deporte lo son gracias a lo que vieron de sus progenitores. Pero igual quienes no llegaron tan alto como quisieron disfrutaron los pasos que recorrieron juntos. Vemos, de otro lado, a viejos aficionados que llegan a los estadios o arenas acompañados de sus hijos, incluso llevados de la mano porque el padre Cronos no perdona.

Así la vida de papá. Siempre ligada al sentimiento. Siempre allá, mirando de cerca o de lejos, presionado por si Juan va a fallar el penalti o Jorge se va a ponchar con casa llena. O llorando porque perdió el equipo favorito en el clásico o el juego de la coronación.

No existe federación de papás, ni moldes. Por tanto, estamos sin registro de cuántos hay sobre la tierra. Lo que sí sabemos es que los tiempos cambian, las épocas y las modas pasan. Pero papá sigue siendo papá.

Nos topamos con una foto en el archivo en que vemos a Lupita Quintal Catzín, nuestra heroína del karate, sosteniendo junto a su religioso altar casero un viejo cuadro con la foto de su señor padre, fallecido cuando ella era una niña. Miguel Ángel Quintal May era aficionado al boxeo y la chiquilla jugaba al boxeo con él. Siempre hablamos de esa anécdota y de lo mucho que quisiera que su padre estuviera aquí para ver sus logros como la mejor karateca latinoamericana de los últimos años.

Y no, no está. Ese es otro detalle clave. En el fundamento que aprendemos con el devenir constante no se especifica que duraremos toda la vida para ver consumados los esfuerzos.

Ni tampoco aclara el “manual no escrito” que todos los papás van a hacer deporte y que nos colgaremos eternamente de eso.

Pedimos al maestro Enrique Cerón Espinosa una foto con su otrora laureado hijo Enrique Cerón Viana. Enrique papá es un destacado forjador de atletas en el Sur yucateco, elogiado una y otra vez por ese don de crear deportistas, de detectar talentos. Y, él lo dice, suma hijos e hijos porque aquellos que entrenan con él lo ven como un padre.

El maestro Cerón sacó del álbum familiar una foto que para ellos en el clan Cerón tiene valiosa historia: tres generaciones de Enrique Cerón. El abuelo Cerón Ávila, el papá Cerón Espinosa y el hijo Cerón Viana.

¿Fue deportista?, le preguntamos. “No. Fue taxista, pero tuvo algo más valioso: creció a un médico, cuatro maestros y una licenciada en Turismo. Fue su misión”.

Entonces, sacamos más dividendos de la valiosa palabra padre o sus sinónimos. Si jugaron y motivaron a sus hijos. O si pudieron ir al deporte porque papá les dio la oportunidad de ir y costearles. O si simplemente aceptaron que vayan.

Sentimos chinita la piel mirando a Jéssica Basulto entre dos sacos de boxear y siendo la única mujer trabajando en el “Balucas Team”. No porque sea mujer y boxee, sino porque quien le acompaña es uno de sus entrenadores, y es su papá. “Soy feliz de tenerlo aquí”, nos dijo en una entrevista.

Hoy en día, Rodrigo Pacheco Méndez es el mejor juvenil de México en el tenis en 14 años. De las fotos de la familia Pacheco Méndez nos obsequian una donde el zurdito, con seis años, estaba con su primer trofeo en el Club Campestre junto a su padre, Benito Pacheco Regil. Ya casi le alcanza en estatura y, lo que le motivó de su papá, jugar tenis, hoy lo tiene en el radar del deporte blanco mundial andando de país en país mostrando lo que aprendió yendo tras su padre.

Hay miles de historias más en torno a eso. Esto de ser papá, en verdad, es algo bien padre. En la vida y en el deporte. ¡Felicidades a todos los papás!— Gaspar Silveira