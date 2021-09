Lo “Terrible” de amar al boxeo tanto

Erik Morales, ahora mánager, recuerda a Guty y sus grandes momentos en el ring

Lo veo y no lo creo: un abrazo de Erik Morales con Guty Espadas. Pero un abrazo de esos sincero, de amigos, porque, a final de cuentas, eso es lo que deja el boxeo cuando los púgiles se van.

Casi veinte años atrás (2003) se enfrascaron en una de las peleas que los aficionados yucatecos, y mundiales más recuerdan: “Terrible” Vs Guty en un ring de Las Vegas, con Espadas, si bien no ganándole (los jueces así lo dijeron), sí le puso en alto, como una de las mejores contiendas que pudo disputar en su trayectoria.

Guty prefiere no hablar, hoy en día, de ese pasado que le pudo llevar a la gloria de haber ganado el combate.

Erik, sí. No es que Morales sea fanfarrón, ni nada por el estilo. Es, sinceramente, un hombre que ama lo que es el boxeo en toda la extensión de la palabra. Guty igual, me queda clarísimo, pero prefiere ser más reservado y darle paso a los que están ahora en el ring.

Los presentes en el pesaje del viernes en un hotel les regalaron una fuerte ovación cuando precedieron la ceremonia de la báscula. En una esquina, Morales, de Tijuana; en la otra, Guty, de Mérida, con Nayeli Franco, la presentadora de Zanfer, al centro. Una pintura de foto, como la que les robamos a los dos para el Diario antes de que todo mundo se diera cuenta del banquete que había en los corredores del salón con ese par de figuras.

Y Erik se soltó a hablar de lo que más ama: el boxeo.

Es, sin duda, “Terrible” eso de “amar el boxeo”. Así lo señala Morales, que fue púgil casi desde que tuvo uso de razón, guiado por su padre, el “Olivaritos” Morales, allá en la dura Tijuana, donde ganarse la vida es fundamental por todas las dificultades que la frontera Norte conlleva.

Pero, ¿qué es eso de amar el boxeo?

“Lo es todo. Todo”, exclama el “Terrible”, mientras algunos paraban oreja para oír qué dice y otros se quedan mirando la charla entre el Diario y el que fuera cuatro veces monarca universal en diferentes categorías.

Y le creemos: lo es todo porque no basta haber sido boxeador, sino que ahora tiene en sus manos a peleadores de la talla de Alan David Picassso “El Rey”, y Jaime Munguía, promesas que, dicen, pueden llegar a alcanzar cotas en las que él estuvo.

Morales se expresa de Espadas como “un gran amigo, un tipazo. Mala fortuna que esta pelea haya sido entre dos mexicanos, ¿pero sabes?, en estas divisiones, las intermedias, éramos los mexicanos los que mandábamos en la categoría. Peleaba con Guty, pero antes me tocó enfrentarme con Daniel Zaragoza, luego las peleas con Barrera, que dos de las tres fueron consideradas como ‘Pelea del Año’. Una trilogía impresionante. Fue una gran época, pero el boxeo sigue”.

Guty lo acepta así: “Es un gran amigo, más allá del boxeo, somos dos grandes amigos. Creo que al final es lo que te deja esto, los amigos”.

Morales, nacido el 1 de septiembre 1976, retirado del boxeo en junio de 2014, tiene un palmarés que impresiona. ESPN lo clasificó en el lugar 49 entre los 50 mejores peleadores de la historia en un análisis reciente. Tres de sus victorias han sido ante púgiles miembros del Salón de la Fama del Boxeo Mundial en Canastota: Zaragoza y Barrera, y también se incluirá pronto a Manny Pacquiao, a quien venció una vez, y que seguramente tendrá su nicho. Erik es miembro del recinto de los inmortales, entronizado en la Clase 2018.

“¿Todo eso?”, sonríe mientras el reportero le dice, sin dudarlo, que es una de las leyendas de este deporte.

“No me considero así. Simplemente una persona que se dedicó con todo a esta profesión, que honró a este deporte entregándole sus mejores momentos”.

“Porque —afirma— ¿estás de acuerdo en que para que puedas llegar lejos tienes que hacer lo mejor posible, pelear con los mejores? Eso es lo que hace distinto a todos, el querer llegar a donde no todos pueden”.

Y ahora, su motivación grande es que tiene en manos a dos de los peleadores de mayor proyección.

“De pronto de cae en que puedes hacer algo por ellos, pero tienes que sentir la motivación, tratar de conectar con ellos. En este caso, con Picasso y Munguía, son dos jóvenes muy interesantes, pero les digo siempre: ¿quieren llegar? Tienen que hacer lo que los demás no”.

En una parte de su carrera, a Morales lo dirigió un yucateco, Margarito “Magallo” Lozada. Erik describe esos momentos como algo especial en su carrera.

“Me dirigió un yucateco que ustedes deben conocerle. Y cómo disfruté con Magallo. A veces, te juro que me daban ganas de … y pues, qué cosas: íbamos a comer, me servía verduras, carne, y mi vaso lleno con agua. Él se servía su vaso enorme de refresco con hielo. Me decía: mira cab…’, y se lo bebía delante de mí. Y una vez, cuando yo ya era campeón, lo hice delante de él, me serví mi vasote para tomarlo como lo hacía. Le dije… ahora sí, cab…”

Y todo eso, deletreando a Magallo, con nuestro acento yucateco “aporreado”. Me causó mucha emoción esa descripción tan puntual y coloquial.

Y por cierto, ¿le ganó a Guty en aquella controvertida pelea?

“Mira, yo siempre he pensado algo, lo tengo bien claro: para mí, fui el mejor en cada pelea. Fue dura, me alcanzó bien, me golpeó con fuerza, pero pues gané. Y para mí eso va siempre: gané la pelea”.

Así se fue gran parte de la charla. Un Erik Morales que llegó a donde quiso simplemente porque quiso. Y claro, porque pudo.

¿Qué le llevó a sentir tanto el boxeo?

“Muchacho (vaya piropo, siendo mayor cinco años que él), cuando amas esto es algo… No sé”.

¿Terrible serlo?

“Amar el boxeo es terrible”. Como fue él, el “Terrible” del boxeo mexicano y mundial, y ahora soñando con otra gloria: ver a sus pupilos prepararse camino al trono del pugilismo.— Gaspar Silveira Malaver