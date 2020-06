Los 5 equipos favoritos para quedarse con el título de la NBA

La NBA regresa el 31 de julio de este año. Tanto tiempo como para olvidarnos qué franquicias optarán por el título.

Las casas de apuestas en la NBA ya comienzan a pronosticar el ganador y a continuación, analizaremos los 5 equipos con más chances de sumar un anillo a las vitrinas de la franquicia.

Los Angeles Lakers

Puntos fuertes: Uno de los equipos históricos de la NBA. Este año vuelven a ser la amenaza más importante de la NBA, con la llegada de Lebron James quien quizá es posiblemente el mejor jugador de la liga en los últimos años. Y acompañado por Anthony Davis estos dos jugadores son el combustible del equipo y la carta principal al título para los Lakers.

Puntos débiles: Les cuesta mucho cuando se enfrentan a oposiciones que les plantean el ‘small ball’. Es una estrategia de juego que favorece la alineación de jugadores pequeños y rápidos, sacrificando el juego físico para tener más agilidad, velocidad y efectividad en el tiro. Los Lakers se mostraron nerviosos en varias ocasiones de la temporada con este tipo de oponentes, pero no es nada que no puedan corregir a nivel táctico.

Milwaukee Bucks

Puntos fuertes: El griego Giannis Antetokounmpo es la sensación de la liga. Para cualquier equipo es una tarea casi imposible detenerlo cuando se adentra en la pintura. Y cuando los otros 4 en el campo aportan con eficiencia en el tiro, Milwaukee es imparable. De hecho, antes de la suspensión de la NBA, los Bucks iban con un ritmo de victorias que coqueteaba con las famosas 70 en temporada regular.

Puntos débiles: Justamente, la excesiva dependencia en Antetokounmpo vuelve a este equipo vulnerable. Vimos el año pasado como los Raptors alzaban un muro defensivo frente al griego para anularlo completamente y eliminar a los Bucks. Si alejas a Giannis del aro, los números del equipo bajan mucho.

LA Clippers

Puntos fuertes: El equipo con la plantilla más profunda de la NBA y rodeando a dos bestias: Paul George, y el último MVP de las finales de la temporada pasada: Kawhi Leonard. Y por si los grandes jugadores no fueran suficientes, están entrenados por Doc Rivers, un viejo conocedor del baloncesto que ya salió campeón con los Boston Celtics.

Puntos débiles: Los Angeles Lakers. Efectivamente, el gran reto que este equipo tiene enfrente es su mismísimo rival de ciudad. Los Clippers pueden ser el equipo que mejor juego hayan enseñado durante la temporada regular, y ciertamente venciendo a los Lakers. Pero esto no significa que en una serie al mejor de 7 puedan eliminarlos. Lebron es mejor que Kawhi, y lo mismo podría decirse de Anthony Davis y Paul George.

Toronto Raptors

Puntos fuertes: Los Raptors son el equipo más disciplinado tácticamente de la liga. El entrenador Nick Nurse demostró ser el mejor estratega del campeonato al lograr que toda la plantilla ejecute los planes de juego de manera impecable. Defensivamente son una máquina aceitada, y si ofensivamente sufren sin Kawhi, siguen siendo un equipo que puntúa alto.

Puntos débiles: No cuentan con una estrella del nivel del resto de equipos. Si bien es una plantilla equilibrada, la historia en la NBA muestra que una estrella siempre lidera el camino a un título. Ni Paul Siakam, ni Kyle Lowry serán capaces de llenar el espacio que dejó Kawhi.

Houston Rockets

Puntos fuertes: ‘La Barba’. James Harden está en un nivel superlativo. Promediando 34,4 puntos por partido. Y fuentes cercanas al equipo dicen que estuvo trabajando para bajar su peso para lograr más velocidad, pero sobre todo más resistencia. Todo para evitar que pase lo de otras temporadas: Que en los momentos definitorios se quede sin gasolina por exigirse demasiado.

Puntos débiles: Solo tienen una táctica. Jugar el ‘small ball’. Por lo que no tienen más variantes que los tiros desde lejos y dependen exclusivamente de las internadas de Harden. El problema viene en defensa, en donde si no logran igualar físicamente al resto de equipos, pueden convertirse rápidamente en víctimas de los peces gordos. (I.S.)