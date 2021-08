Los aspirantes que buscan negar a Djokovic el Slam del calendario

El US Open marca el final del calendario del Grand Slam de tenis un año más y a finales de este mes, Flushing Meadows volverá a abrir sus puertas. La edición del año pasado se vio sumida en el caos por la pandemia del coronavirus y no faltaron los sobresaltos y las polémicas a lo largo del torneo, como la descalificación de Novak Djokovic en la cuarta ronda.

El serbio puede volver con fuerza este año, no solo con la esperanza de retener el título que ganó en 2019, sino también con la muy rara hazaña de aterrizar un Calendar Slam, es decir, los cuatro grandes torneos del tenis en un solo año. Djokovic ya ha ganado el Abierto de Australia, el Abierto de Francia y Wimbledon, y es comprensible que sea el favorito entre quienes cuotas de apuestas para el US Open 2021.

Pero después de su reciente derrota (y arrebato) en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿quién intentará ponerle nervioso de nuevo? Destacamos tres nombres que esperan aguarle la fiesta al serbio.

El favorito

Rafael Nadal es el segundo favorito en el mercado de apuestas para ganar el título del US Open, y después de perderse Wimbledon y los Juegos Olímpicos -aludiendo a razones de calendario, mientras se recupera de una lesión- el español ha vuelto a jugar en uno de los eventos de preparación para Flushing Meadows, el Open de Washington. El primer cabeza de serie superó al estadounidense Jack Sock para ganar su primer partido desde que perdió su semifinal contra Djokovic en Roland-Garros en junio.

Siempre que la lesión no vuelva a aparecer, hay que apostar por las posibilidades de Nadal, que buscará resarcirse de esa derrota en su superficie favorita. Después de haberse tomado un tiempo para maximizar su recuperación, Nadal será uno de los jugadores más frescos en la pista.

El joven

El mes pasado se produjo una sorpresa en Wimbledon, ya que Matteo Berrettini llegó a la final de Wimbledon, e incluso llegó a disputar un set contra el número 1 del mundo, Djokovic, antes de ser derrotado por 6-7(4-7), 6-4, 6-4 y 6-3. Era la primera vez que el joven italiano llegaba a la final de un Grand Slam, y hay que preguntarse si será capaz de desafiar los pronósticos una vez más en Flushing Meadows.

A Berrettini le ha ido bien en el pasado: llegó a la semifinal del US Open 2019. Allí, perdió ante Nadal, que pasó a ganar el título. El jugador de 25 años ha subido en el ranking y actualmente es el número 8 del mundo. 2021 ha sido un buen año para Berrettini, que alcanzó su primera final de Masters 1.000 y ganó en Queen's.

El otsider

Nos atrevemos a decirlo, pero en los últimos tiempos, Djokovic no ha tenido el mejor historial contra Pablo Carreño Busta. Aunque el español no esté a la altura, cuando se trata de consejos de tenis online, sí que ha sido testigo de muchos arrebatos de Djokovic en la pista. Por ejemplo, el año pasado fue su rival en la cuarta ronda del US Open y había estado ganando el primer set por 6-5, antes de que el juez de línea fuera golpeado por una bola perdida lanzada por el serbio. Carreño Busta llegó a las semifinales, su mejor actuación en un Grand Slam desde hace dos años.

También fue Carreño Busta quien privó al número 1 del mundo de una medalla en los Juegos Olímpicos, en los que el español se hizo con el bronce, su primera medalla olímpica. El jugador de 30 años está a punto de entrar en el top 10 de la ATP, su mejor clasificación.

(I.S.)