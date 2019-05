¡Muy regios!

Arropados por la afición mexicana, los Astros barren a los Angelinos en Monterrey

Alex Bregman jugó tan bien en México que está ansioso por volver.

Bregman conectó un grand slam, su tercer cuadrangular durante la serie de dos juegos en territorio azteca, y los Astros de Houston aplastaron por segundo día consecutivo a los Angelinos de Los Ángeles, esta vez 10-4.

Bregman remolcó ocho carreras durante el fin de semana en el Estadio de Béisbol Monterrey. “Mi swing se sintió bien este fin de semana. Fue muy divertido jugar aquí. Hicimos explosión”, declaró tras el partido de ayer. “Es divertido jugar aquí, con todos los fanáticos. Hay un gran ambiente”.

Por su parte, el sinaloense Roberto Osuna lanzó justo en la misma ciudad donde lo hizo su padre hace casi dos décadas. El “Chufito” se convirtió en el quinto jugador mexicano en participar en un duelo de Grandes Ligas en suelo azteca al sacar los últimos tres outs.

“Apenas le comentaba a mis compañeros que soy de las personas que no se pone nervioso y hoy lo estaba”, indicó Osuna, cerrador estelar de Houston. “Para mí fue un sueño que se hizo realidad y como la gente me recibió me dejó sin palabras, es difícil describirlo pero quiero agradecerles por el por el cariño”.

Osuna, de 24 años, fue transferido a los Astros en julio, luego de pasar tres campañas con los Azulejos de Toronto. Sin oportunidad de salvamento, el culichi fue recibido con una ruidosa ovación de los fanáticos locales que estallaron en júbilo cuando retiró al dominicano Albert Pujols.

EN CHICAGO, Xander Bogaerts conectó un grand slam durante un ataque de siete carreras en la octava entrada para darles a los Medias Rojas de Boston un triunfo 9-2 sobre los Medias Blancas, que celebraron el Cinco de Mayo.

Boston ha ganado seis de sus últimos siete.— AP