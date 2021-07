Variada actividad mexicana

Los clavados se ponen en marcha en la madrugada

México tendrá su debut en la fosa de clavados en la madrugada de mañana, cuando Carolina Mendoza y Dolores Hernández busquen una medalla en los sincronizados de la plataforma de 3 metros.

Los clavados son uno de los deportes fuertes para la delegación mexicana, aunque tanto Carolina como Dolores no partirán como favoritas en busca de un metal.

Ninguna de la dos clavadistas estuvo en la ceremonia inaugural de ayer.

“Quiero aclarar que no voy a la inauguración por decisión propia no porque no me hayan invitado, obviamente todos estamos invitados. No voy a ir porque es cansado y la verdad no me he recuperado del ‘Jet Lag’ y como ya compito en dos días mejor me quedó a descansar, la veré por la tele”, señaló Carolina en redes.

Complicado debut

La que verá acción hoy muy temprano es Renata Zarazúa, quien tendrá una prueba muy complicada al enfrentar a la anfitriona Misaki Doi en el debut del tenis.

Renata además participará en dobles con Guiliana Olmos. En un principio la mexicana solo participaría en dobles, pero el positivo por Covid de la estadounidense Coco Gauff le dio un lugar en el cuadro individual.

“La verdad es que es una noticia que me cayó de sorpresa porque yo solo había entrenado dobles, pero tampoco me inquieta porque estoy acostumbrada a jugar en singles y me siento preparada”, dijo Renata.

En actividad de otros atletas mexicanos, Jonathan Muñoz hará su presentación en el levantamiento de pesas, categoría de 67 kilogramos.

De avanzar a la final, mañana a las 5:50 a.m. buscaría una medalla.

También hoy, Gabriela Rodríguez saltará a la acción en el Skeet; Elena Oetling Ramírez participará en la primera regata en la vela, modalidad barco individual y Lizbeth Salazar saldrá al asfalto en ciclismo de ruta.