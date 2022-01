Los Diablos Rojos presentan a Juan Gabriel Castro

Los Diablos Rojos del México presentaron ayer a Juan Gabriel Castro como su manager para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, en evento realizado en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La “Pandilla Escarlata”, en busca de alcanzar el título 17 en su historia, le da las riendas a Castro, quien llega a la novena con 17 temporadas de experiencia como pelotero en Grandes Ligas, así como haber dirigido tanto en la LMB como en la Liga del Pacífico, y a la Selección Mexicana, a la que clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Estoy agradecido por venir a estar organización. Es muy importante estar aquí. Sí hubo varias propuestas (de otros equipos) y al final vine aquí a los Diablos porque es una organización seria y tiene muy buen prestigio y grandes principios, que van de acuerdo con mis principios también. Tengo muchas ganas de trabajar, venimos a sumar y haremos todo lo posible por traer el título a Ciudad de México”, fueron las primeras palabras de Castro como pingo.

Juan Gabriel viene de ser parte de los Filis de Filadelfia, con quien estuvo tres años, hasta que en octubre de 2021 finalizó su contrato, por lo que terminó su relación laboral y se convirtió en agente libre.

“Las exigencias son altas porque es un equipo que debe de ganar. Vengo a trabajar en equipo, vamos a prepararnos para tratar de ganar todos los días. La meta es quedar campeón no solo dentro del terreno sino en todos los sentidos”, dijo Juan Gabriel.

Castro ha sido coach en MLB (Dodgers y Filis) y ha dirigido a los Toros de Tijuana (2015), así como a Yaquis de Ciudad Obregón, Águilas de Mexicali y Naranjeros de Hermosillo, además de la Selección Mexicana.

“El mensaje principal es ‘queremos ser campeones’. Lo importante es que todos trabajemos en equipo para poder lograr esa meta que queremos, que es el título”, explicó el nuevo manejador. “Sabemos que no es fácil. Una manera de trabajar con los jugadores es tratar de que todos estén contentos pero algo que me ha funcionado y que he hecho con los muchachos es el respeto, respeto hacia ellos mismos, hacia sus compañeros, hacia el béisbol. Trato de tener buena comunicación con ellos. Es muy importante la comunicación y eso lo tendremos en los Diablos”, explicó.

Con este nombramiento se comenzará a trabajar en la construcción del staff de coacheo, en donde se entrevistará a algunos candidatos, manteniendo también a algunos coaches que ya trabajan en la escuadra. De igual manera, se confirmó que Miguel Ojeda se mantiene en el club como parte del área deportiva.

Refuerzo Liga Mexicana

Los Leones de Yucatán confirmaron al lanzador Alex Tovalín como nuevo refuerzo.

Cambio con los Mariachis

El pitcher mexicano es anunciado como refuerzo de Leones tras concretarse un intercambio con Mariachis de Guadalajara. Tovalín tuvo un debut de ensueño en el máximo circuito mexicano, logrando en la campaña 2021 ver acción en 30 juegos como relevista donde acumuló un récord de 4-0 en ganados y perdidos, con 3.07 de efectividad y 23 ponches recetados.

Melenudo, a Atlanta

Los Leones siguen siendo una máquina de exportación al mejor béisbol del mundo, y ahora anuncian la firma del habilidoso receptor e infielder, Alen Isauro Pineda González, para unirse a la organización de los Bravos de Atlanta. El joven cañonero de apenas 17 años de edad, se ha formado al máximo nivel en la academia de los reyes de la selva desde su arribo hace más de cuatro años, logrando durante ese lapso brillar y recibir diversos premios en torneos nacionales e internacionales, como la Liga de Prospectos de México donde puede presumir ser bicampeón, llevándose además la distinción de Mejor Primera Base.