Los Diablos tienen vida

Vencen a Yucatán y buscarán meter presión en la serie

Si la subdirectora de la secundaria “OBC” de Tixkokob en los años 80 viviera, seguro hubiera dicho anoche en el Kukulcán: “Cuando el diablo mueve la cola… cuidado”.

Se refería a una obra de teatro que fue puesta en escena por estudiantes de segundo y tercer grado. Termina siendo un drama en que el diablo se resiste a morir.

Así pasó con los Diablos Rojos anoche en la Serie de Campeonato de la Zona Sur: están vivos. Y cuidado que están moviendo la cola.

Yangervis Solarte se voló la barda dos veces, apenas segundo y tercero de la serie para su equipo, y pacientemente los pingos hicieron daño a los lanzadores de las fieras para vencerlos 6-4, evitando la barrida y dándole otro toque especial a esta batalla entre infernales y melenudos, todo un clásico en postemporada en la Liga Mexicana.

Con el Parque Kukulcán al tope (dentro de lo permitido por la pandemia), Roberto Osuna, un ex de Grandes Ligas que lanza mejor que muchos de las Mayores, salió ileso de una seria amenaza en la octava, y luego, aunque fue duramente sacudido por bambinazo de Luis Felipe Juárez en la novena, dominó a los tres siguientes para obtener salvamento.

Los Diablos rompieron una racha de siete derrotas en Serie de Campeonato ante los Leones, que hoy, con Yoanner Negrín en la loma, intentarán acabar con el enfrentamiento, evitando a toda costa que se regrese a Ciudad de México. Eso podría ser hasta catastrófico.

El partido fue peleado en todo momento, como ha sido en toda la serie. Los Diablos tomaron la delantera con dos carreras en la séptima y aseguraron con otras dos en la novena, dejando todo 6-4.

Pero deje que le cuente la octava: Osuna entró a tirar fuego en un intento de salvamento de dos entradas. Nada agradable para empezar, pues le dio la base a Jorge Flores y toleró sencillo de Norberto Obeso. Sin embargo, el “Chumitos” tuvo fortuna de que una línea de Wálter Ibarra fuera el inicio de una doble matanza que prácticamente le liberó del peligro.

En la novena, “Pepón” hizo pedazos una recta de Osuna para mandarla a los bleachers. Fue el primer cuadrangular que acepta en toda la campaña.

Aunque fue poco, imáginese cómo habrán disfrutado los aficionados y Juárez mientras veían cómo Osuna asimilaba que los Leones, “los viejos Leones” según muchos expertos del centro del país, hacía estragos con esa pitcheada.

Pero no hubo más. Así se fue la noche. No salieron las escobas, no hubo fiesta, y, como aquella obra de mi juventud en secundaria, en frase de la desaparecida maestra Astrid Baeza Castillo: “Cuando el diablo mueve la cola… cuidado”.

Estos Diablos están más vivos que nunca.— GASPAR SILVEIRA MALAVER