Los diputados cuestionarán a Ana Guevara

Exigen Plan Nacional

Al interior de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados se cuestionan que, a un mes de que inicien los Juegos Panamericanos 2019, la Conade no ha entregado el Plan Nacional que debió presentar desde principios de año. Este caso, más la reducción y distribución de becas, así como las irregularidades en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), son las causas por las que el legislador y Presidente de la mencionada Comisión en el Congreso, Ernesto D’Alessio, llamará a comparecer a Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, antes de que arranque la justa en Lima el próximo 26 de julio.

“La comparecencia de Ana Gabriel en la Cámara de Diputados es inevitable, yo como presidente de la Comisión de Deporte tengo la facultad de citarla, eso no está a votación, lo que se va a votar es el formato, pero la comparecencia va. Nosotros queremos que esto sea antes de los Juegos Panamericanos”, señaló en una entrevista para Mediotiempo.

“Al día de hoy ya debió presentar el Plan Nacional de Deporte. Nos dicen que no lo tienen porque no tienen presupuesto, pero si no hay presupuesto ¿cómo están pagando los eventos deportivos que han asistido los atletas desde enero? No es un argumento que podamos aceptar. No hay un Plan y aun así van a ir a Juegos Panamericanos”.

D’Alessio informó que mañana en la octava reunión de la Comisión de Deporte definirán la fecha para la comparecencia de la exvelocista, en la cual se le cuestionará sobre el proceso de otorgamiento de becas, las cuales pasaron de 6 mil a 2 mil pesos, argumentando un reajuste, en algunos casos.

También negó que los mil 700 millones que se etiquetaron en el Presupuesto 2019 el pasado mes de diciembre no hayan llegado al organismo, razón por la cual se ha justificado para no elaborar el Plan de Deporte.

Bernardo alza la mano

Bernardo Segura, medallista olímpico y diputado local por el Estado de México, alzó la mano para tomar el mando de la Conade.

“Más allá de Ana Guevara, los que más daño le están dando a la administración a Israel Benítez (Subdirector de Calidad para el Deporte) y Arturo Contreras (Director de Alto Rendimiento)“, denunció en entrevista.

Segura señaló que es urgente la unión de las autoridades deportivas para apoyar a Ana Guevara. Aunque, en caso de que se requiera una sustitución en la cabeza de la Conade, el exmarchista no se descarta.

“Por supuesto, si el presidente me requiere para el cargo, no me descarto. Tengo más de 20 años como servidor público en diferentes cargos. Como cualquier deportista y medallista olímpico, la gran medalla que podemos obtener es estar a cargo del órgano del deporte en nuestro país”, dijo.