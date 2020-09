Los Dodgers van paso a paso para llegar más lejos

Los amos del Oeste

Asegurar un título de la División Oeste de la Liga Nacional se ha convertido en una parte tan esperada del calendario de los Dodgers como el Día Inaugural. El martes, lo hicieron oficial con su triunfo por 7-2 sobre Oakland.

Claro, la celebración de este año fue como ninguna otra. En vez de fanáticos, hubo recortes de cartón en las gradas. En vez de baños de champán, hubo un brindis.

“Para ser honesto, sé que hubo algunos muchachos que no sabían que podíamos asegurar la división”, dijo el entrenador de los Dodgers, Dave Roberts, quien ha estado al frente de cinco de los ocho títulos divisionales del equipo. “Ha sido algo bizarro. Hace unos meses, no sabía si íbamos a tener una temporada. Ahora, ser cam peones del Oeste de la Liga Nacional es algo que no deberíamos dar por sentado, aunque sea algo que mucha gente espera”.

Los Dodgers son el sembrado número 1 de la Liga Nacional y han perdido una sola serie en toda la campaña. En la historia de la era divisional (desde 1969), solo los Bravos (14) y los Yanquis (nueve) han ganado su llave más veces consecutivas que estos Dodgers.

Ahora, la meta para Los Ángeles es ganar la Serie Mundial por primera vez en la franquicia desde 1988.

“Todos (los títulos divisionales) se sienten bien, pero éste es un poco diferente”, dijo el versátil veterano de los Dodgers, Chris Taylor. “Éste probablemente sea el equipo más completo con el que he jugado. Vamos a disfrutar esto, pero sabemos que no hemos terminado. Tenemos trabajo que hacer”.

Afirma Roberts que este título divisional es especial debido al contexto de esta temporada y el revuelo por la justicia social siendo los temas más notables.

Los Dodgers, que tienen la mejor foja de las Mayores, fueron el primer equipo en lograr el pase a los playoffs el 16 de septiembre. Iniciarán la postemporada el 30 como locales en una serie al mejor de tres ante el octavo sitio.