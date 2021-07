Los goles de Hirving Lozano con la Selección Mexicana

La carrera de Hirving Lozano ha ido creciendo con el tiempo siendo México, los Países Bajos e Italia sus diferentes casas a lo largo de su carrera. El joven delantero fue dando pasos en el mundo del balompié que le abrieron distintas puertas.

Pero, mientras se ganaba la titularidad en Pachuca, sorprendía al PSV Eindhoven y se atraía las miradas del Napoli italiano, el oriundo de México City también desandaba un camino con la Selección Nacional. Desde 2016, cuando comenzó a jugar en la Mayor, Hirving Lozano ha estado en la plantilla Tricolor, aunque no de manera ininterrumpida, todos los años.

Incluso, antes de ese once de febrero de 2016 cuando debutó de manera oficial, ya sabía lo que era ponerse la camiseta del país y representar a su pueblo. Integró la Selección Sub 20, jugando la Concacaf Championship 2015 y el Mundial, y también formó parte de la Sub 23 que logró un cupo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Es decir que, cuando Hirving Lozano se lanzó a su primer partido como futbolista de la Mayor, con 20 años ya tenía varias instancias a cuestas. Con más de 40 partidos disputados y once goles, Chucky siempre es una alternativa para la delantera titular.

Grito primerizo

Su primer gol lo marcó en el cotejo número dos que disputó con la Tri. Fue en un partido por eliminatorias mundialistas, en el que México venció por tres a cero a Canadá y Lozano convirtió el segundo, después de un pase de Chicharito Hernández.

Pasarían los encuentros y las competencias, y el delantero debería esperar para volver a empujarla a la red. Partidos amistosos, Copa América Centenario 2016, eliminatorias y más amistosos. Hasta que en 2017, jugándose la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018, volvió a llenarse la boca de gol.

Ocurrió un ocho de junio frente a Honduras, en un cómodo encuentro que ganaron por tres a cero. A los 63 minutos, Chucky tuvo su reencuentro goleador y metió el segundo. Esa fue la antesala de lo que vendría luego, apenas unas semanas después: la Copa Confederaciones.

En aquel certamen, la Selección, obtendría el cuarto puesto tras caer dos a uno en la prórroga. A pesar de ello, Hirving Lozano tenía el privilegio de marcar un tanto para su país en un torneo internacional. Fue versus Rusia, el local, durante la fase de grupos. El ex Pachuca recibió en el aire y la mandó a portería de cabeza.

Meses después volvería la oportunidad de convertir en el marco de las eliminatorias. Primero, y frente a Panamá, dándole el triunfo a su equipo con la única emoción del partido. Luego, en un cotejo trabado desde el comienzo, abrió el arco para terminar tres a uno arriba contra Trinidad y Tobago.

El amistoso en que México se enfrentó a Bélgica, para Chucky resultó especial. Porque fue la única oportunidad en que empujó el balón a la red en dos oportunidades. Un verdadero partidazo que terminó igualado en tres y que, tras perder por dos, el delantero empató con un doblete.

Gol histórico

La carrera de Hirving Lozano le tenía preparada una sorpresa. En el Mundial de Rusia 2018, la primera fecha de este difícil grupo F que compartió con Suecia, Corea del Sur y Alemania, su México se quedó con el triunfo por uno a cero contra los alemanes. ¿El gol? Sí, Lozano. Histórico logro para la Selección Nacional.

En el calendario de su trayectoria en la Tricolor le aguardarían algunos más. Marcó en encuentros amistosos contra Chile, Japón y Costa Rica, y también por la Concacaf Nations League A. La relación del Chucky y la Tri es una historia de larga data.

