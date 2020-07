Los inconvenientes

Las Mayores, a sortear problemas que se presenten

Se sabia de antemano que no todo iba a ser miel sobre hojuelas en el anuncio del regreso del béisbol.

Ante el riesgo de contagio, ya surgieron los primeros peloteros que prefirieron quedarse sin jugar en la campaña 2020 de las Ligas Mayores, mientras la gran mayoría viajó desde ayer a las ciudades sede de los equipos para estar presentes en el Summer Camp, la segunda pretemporada que tendrán en el año.

Hoy, los peloteros que aparecen en los rosters presentados por los 30 clubes comenzarán a trabajar de cara a la campaña que arrancará el 23 de julio cuando los Yanquis de Nueva York, con su joya Gerrit Cole, se enfrenten a los más recientes ganadores de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington, que tendrán en la loma al todoterreno más rendidor de los años recientes, Max Scherzer.

Washington no contará con el que ha sido su primera figura desde que el equipo llegó a la capital de Estados Unidos. El primera base Ryan Zimmerman comunicó al equipo que decidió no unirse a sus compañeros, tomando en cuenta la situación sanitaria. “Lo mejor es cuidarme y cuidar a mi familia. Lo siento porque amo el béisbol y quisiera estar, pero no lo creo conveniente”.

Lo mismo les comunicó el lanzador Mike Leake a los Diamantes de Arizona. “Durante la pandemia Mike y su familia han sostenido muchas conversaciones sobre si se debe jugar esta temporada. Consideraron un sinfín de factores para él y la familia, no fue fácil”, señaló Danny Howits, agente de Leake, quien estaba considerado para un contrato de 5.2 millones de dólares.

Ian Desmond, veterano torpedero de los Rockies de Colorado, igual se unió a sus compañeros Zimmerman y Leake anunciando que no tomará parte. Se espera que muchos otros no asistan hoy a las concentraciones por decisión propia y muchos otros podrían ser represados a casa en caso de resultar positivos a las pruebas.

¿Cuáles son los planes para hoy en el béisbol?

El protocolo de MLB señala que lo primero hoy será someter a los peloteros a pruebas para detectar si alguno está contagiado de coronavirus. Cada dos días habrá pruebas totales en todos los equipos. Los peloteros entrenarán con cubrebocas y el personal que se quede en los dogauts usará mascarillas de forma obligatoria. Habrá intensa actividad desinfectando las sedes.

Y el béisbol, en lo deportivo, es un hervidero con comentarios y rumores. Uno, a broma, pero que sonó con fuerza, que ante la implantación de la regla del bateador designado universal, algunos equipos de la Nacional estarían tentados a pedirle al cañonero Barry Bonds descuelgue los spaics para volver por dos meses. Bonds, líder jonronero en una temporada y también de todos los tiempos, tiene 55 años de edad. La campaña será un torneo muy rápido y a bateadores encendidos podría caerles muy bien.

¿Tim Tebow podría por fin llegar a las Mayores?

Se dice que el exastro de la NFL y también ganador del Trofeo Heisman estaría muy cerca de ser incluido en el roster de 60 peloteros de los Mets de Nueva York. No ha tenido mucha fortuna en su llegada al béisbol, pero esta loca temporada podría darle el empujón, quizá más mediático que beisbolístico.

El golpe fue la notificación, ya esperada, definitiva de la temporada de Ligas Menores en 2020, de todas la categorías. Hoy podría anunciarse la de la Liga Mexicana, circuito afiliado al béisbol organizado. Ahora las distintas organizaciones tienen que armar un plan obligatorio para devolver las entradas a sus aficionados. Algunas plazas venden localidades con mucha anticipación. Y lo más complicado es que habrá un millar de beisbolistas desempleados.

Y desde el lejano Oriente, mala noticia para el béisbol mexicano: el gran inicio de temporada que vivió Roberto Ramos en la liga de Corea parece ser cuento del pasado. Ahora el cañonero zurdo sonorense va en un bache con los Twins LG. En los últimos siete partidos batea apenas para .192 (de 26-5), sin jonrón, con solo dos producidas y 10 ponches.— Gaspar Silveira