Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a definirse en cuatro semanas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité Olímpico Internacional (COI) tendrá cuatro semanas para definir la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esto por la crisis del coronavirus (Covid-19).

Health and safety paramount as IOC Executive Board agrees to step up scenario-planning for the Olympic Games #Tokyo2020 https://t.co/jvLYoW9yfG