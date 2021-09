Los Leones: el rival que toque

A Yucatán no le importa si son los Toros o los Mariachis

Mientras le gritaban al “Pepón” que lo quieren para alcalde o gobernador, Luis Felipe Juárez y sus compañeros hablaban de su más reciente éxito camino a la Serie del Rey.

¿Qué sigue? Esperar para conocer a su rival en la batalla por la corona de la Liga Mexicana, que dos años atrás se les fue de las manos.

“No importa el rival. Si queremos ser campeones tenemos que ganarle al que sea”, dijo Juárez la noche del miércoles, tras concretarse el bicampeonato de las fieras en la Zona Sur.

Lo épico del triunfo en el Juego 5 ante los Diablos Rojos le dio a los Leones un enorme empujón en lo motivacional. Ya dejaron fuera a los dos equipos que estuvieron arriba de ellos en la Zona Sur.

“Muchos no creían en este equipo, pero ha trabajado con mucho ímpetu. No ha dejado de luchar. Desde que llegué no he tenido más que cosas importantes de este equipo. Es un gran grupo, lo está mostrando”, señaló el gran héroe de la serie.

También Matos dijo que lo del rival es punto y aparte. “Ya dejamos atrás a dos equipos que iban arriba en la tabla. Ganamos 12 partidos. Nos faltan cuatro”.

Los Leones estarán hoy al pendientes de lo que suceda en el Estadio Panamericano de Zapopan, donde los Mariachis de Guadalajara, abajo en la final del Norte, reciben a los Toros de Tijuana. Si ganan los burdeles vuelven a casa para recibir a los Leones en la Serie del Rey. De lo contrario irían a un Juego 7 el sábado.

Eso genera todavía más expectativas.

“Vamos a disfrutar esta victoria. Y luego a seguir trabajando porque esto es lo que nos motivaba ir adelante”, expresó Juarez.— GASPAR SILVEIRA MALAVER

