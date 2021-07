Los Leones se recuperan en el segundo juego ante Olmecas

Los Leones de Yucatán se tomaron un respiro, en uno de los momentos más duros que vive el equipo en la temporada 2021.

Una joya del estadounidense Logan Ondrusek y un par de registros hechos con lo que el béisbol da, permitieron a los melenudos pintar de blanco a los Olmecas de Tabasco, 2-0, para poner fin a una cadena de cinco derrotas, la más larga del club yucateco en la campaña.

Y es que, a veces, el béisbol no te da. Pero no te da porque no te da.

Yucatán perdió el primer juego de la doble cartelera, 5-3, en un encuentro en el que, en un descuido, los Olmecas anotaron cuatro veces en la segunda entrada ante Radhamés Liz, y luego no pudieron recuperarse, igual como les sucedió en la reciente gira por Campeche. Sin bateo oportuno ni pitcheo en el momento clave, es difícil ganar los partidos.

Ni la lluvia los salvó, como detallamos en páginas posteriores.

Pero en el segundo, necesitados de algo sólido desde la loma, se toparon con la gran actuación de Ondrusek, un wildpitch que permitió que timbren la de la quiniela, y un rodado de Luis Juárez que pudo ser para doble matanza, pero que sirvió para la segunda.

Ondrusek, en la lista de lesionados desde el 29 de junio, lanzó un juegazo. Justo lo que los Leones necesitaban en una de sus peores etapas de la temporada.

El derecho californiano aisló cuatro hits en cinco entradas, labor que fue adornada con siete chocolates. Buen control el suyo, pues no firmó pasaportes, y su efectividad la mejoró a 2.58.

El panameño Enrique Burgos se encargó de la sexta, tolerando un hit, y Josh Lueke subió al cerrito para retirar la séptima y obtener salvamento.

José Juan Aguilar conectó doblete en la quinta, avanzó a tercera con un rodado de Obeso a primera y se fue a la goma aprovechando un lanzamiento descontrolado de Nicolás Heredia.

Y en la sexta, de poquito… Alan López bateó un rodado que estuvo cerca de hacer una gran jugada Ronnier Mustelier en tercera, quien solo detuvo la pelota. Yadir Drake rodó de hit al central y “Pepón” Juárez conectó rodado al campo corto. El torpedero buscó frenar la carrera, pero no pudo sacar a López en el plato, y el cátcher tampoco sacó al bateador en primera, todo sin out. Cuando se pensaba que podría haber más, el pitcheo olmeca apretó y se fueron tres fuera seguidos.

Pero esta vez el pitcheo no pasó apuros en el resto y la mala racha se rompió.

Hoy los Leones irán por la serie, enviando a Yoaner Negrín, su as, buscando su triunfo 58 con la franela yucateca. Luis Escobar será su rival.— Gaspar Silveira