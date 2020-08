Los Leones: un sueño

Mi paso por la LMB

Arturo Millet Molina (*)

Mi andar relacionado con la Liga Mexicana de Béisbol da comienzo de la mano de un gran amigo, enamorado de este deporte, Plinio Escalante Bolio. En su afán de devolverle a la afición a sus añorados Leones, me invita a tocar puertas, hacer reuniones con empresarios y posibles patrocinadores que estuvieran interesados en invertir la compra del equipo y hacer girar los torniquetes del recién construido Parque Kukulcán.

Después de meses de arduo trabajo, desperté y él, al fin, lo logró. Entre las anécdotas que puedo contar está la siguiente: conocedores de la gran afición que un importante empresario mielero le profesaba al béisbol, concretamos una cita para venderle la idea. Nos escuchó con la educación que le caracterizaba y al final dijo: “Jóvenes les agradezco que se hayan fijado en mí, pero quiero más a mi dinero que al béisbol”. Lección aprendida.

A principios de 1987 soy citado a las oficinas de la Cervecería Yucateca para una junta con un gerente general. En ese entonces el despacho contable del cual era socio se encargaba de la auditoría de tan importante empresa, ya propiedad del Grupo Modelo. En esa reunión me informan que las oficinas centrales en la Ciudad de México requerían mi presencia. Sin darme más detalles y sin documentación que me fuera requerida, llego una mañana y soy recibido por el contralor general, que me atiende con la cortesía y amabilidad que siempre me dispensó. Después de una breve presentación y cordiales saludos me indica que el director general quería tener una plática conmigo. En efecto, nos recibe y, para mi sorpresa, nos plantea lo siguiente: “Don Arturo, como auditor nuestro sabemos de su gran afición y conocimientos sobre el béisbol, motivo por el cual queremos pedirle su anuencia para que usted figure como propietario del equipo de béisbol de su estado, que pensamos adquirir”. Mi respuesta no se hizo esperar: “Señor, agradezco su confianza, pero en mi querida Mérida todos nos conocemos, sabemos lo que cada uno tiene y si regreso a Mérida anunciando que compré a los Leones de Yucatán, más de uno va a pensar que fumé o tomé quién sabe que porquería”. No necesité decir más, me contestó: “Es usted muy claro y convincente, la Cervecería Yucateca será la propietaria”.

En esa reunión estuvo presente Roberto Mansur, propietario de los Diablos Rojos del México y vicepresidente de la Liga Mexicana. De allí nace una amistad cordial con él que duró muchos años, ya que siempre se ilusionó en tener un equipo en una plaza beisbolera como la nuestra, razón por la cual nos visitaba con mucha frecuencia.

De regreso a Mérida, se agenda una cita con el gobernador, don Víctor Cervera Pacheco, para hacer oficial la compra de los Leones por la Cervecería y pedirle el apoyo con todo lo relacionado al uso del estadio. Presentes, Pedro Treto Cisneros, presidente de la Liga; Roberto Mansur, vicepresidente; ingeniero Jesús Medrano Arrieta, gerente de la cervecera, y un servidor.

El 30 de enero de ese 1987 se hace el anuncio oficial de la compra del equipo, mi designación como presidente y la ratificación de Carlos Paz como mánager.