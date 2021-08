Los maestros que la tauromaquia necesita

Antonio Rivera: conocimientos y aportes a la Fiesta

Amigos aficionados…

Antonio Rivera Rodríguez es uno de los taurinos yucatecos más propios que conozco. Propio, porque tiene una personalidad que, unida en sinergia con su conocimiento sobre la Fiesta, le hacen ver la tauromaquia de una forma distinta.

He platicado larguísimas horas con él, intercambiado mensajes y más mensajes y siempre, lo digo tal cual, termino aprendiéndole mucho. Podría decir que domina los “tres tercios” pues escribe en prensa, sea en prosa o en verso (colabora en el Diario y ha escrito libros); habla con voz de experto ante el micrófono y las cámaras (radio y televisión), y domina el escenario cuando hay que estar en público. Sapiencia de la buena, entre los grandes del pasado y los pesos pesados del presente, entre libros, apuntes, cintas históricas y vídeos de actualidad. Torero de tiempo completo aunque no vista de luces.

Ha visto, desde luego, cualquier cantidad de corridas de toros, novilladas, festejos de pueblo o en las plazas más famosas del planeta, recorriendo la legua entre el campo bravo y todo lo que un taurino puede hacer de manera didáctica. Además, tiene cualidades para plantarse ante una vaca o un becerro y lancear con capote o correr la mano con la muleta, ni se diga de enseñar a las nuevas generaciones en cada apartado que haya posibilidad.

Le extendí nuestra pregunta de semanas atrás sobre cuál es su torero predilecto. Hemos expuesto en este espacio varias aportaciones de aficionados.

Pero menuda interrogante para un taurino así. Creo que, los comentarios que me mandó en respuesta, le habrán hecho una reflexión bárbara para poder entenderse a sí mismo con su respuesta.

Me responde así: “De México, de antes: Silverio Pérez, contemporáneo: Jorge Gutiérrez, actual Octavio García ‘El Payo’. De España, de antes: Juan Belmonte, contemporáneo, Paco Camino; actual Morante o quizá Talavante”. Vuelve a la carga con los mexicanos: “Alfonso Ramírez ‘El Calesero’, el ‘Maestro’ Pepe Ortiz, pero Luis Castro ‘El Soldado’ obsequió unas verónicas para la historia”. Él los vio a muchos de ellos y sabe lo que dice y por qué lo dice.

De los nuevos, agrega a Ignacio Garibay y a “El Pana” también. Señala en su extenso capoteo a otros de antaño diciendo “cuando comenzó a bajarse las manos, los gitanos sobre todo, magos del capote”, mencionando a Joaquín Rodríguez “Cagancho”, Curro Puya, Antonio Ordóñez, Pepe Luis Vázquez, Rafael de Paula, Curro Romero, Curro Vázquez, Fernando Cepeda.

“Por ahí se me puede olvidar alguien importante”, remata. La larga lista que nos regala hace ver que lo escrito letras arriba no es coba ni resaltar vanidad, que Antonio Rivera Rodríguez no las necesita. La tauromaquia, está claro, tiene maestros de los tres tercios también fuera de los ruedos. Con un café eso puede ser un doctorado.