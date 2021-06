Los melenudos respiran: 9-2

Yucatán rescata el último de la serie frente a los Tigres

Por la tarde, los Leones sacaron de su roster a Yoanner Negrín. Y con las malas nuevas que deportivamente se habían dado en el diamante, usted imaginará lo que se pensó.

Por la noche, los Leones batearon oportuno, como no lo habían hecho en toda la semana, y ganaron como todos esperan que hagan, ellos, aficionados y analistas.

Con un racimo tupido de siete registros en la sexta entrada, Yucatán rompió un empate y terminó imponiéndose 9-2 a los Tigres de Quintana Roo para evitar la barrida en la serie, en el Parque Kukulcán.

Los cuatro partidos previos habían sido un calvario. Presión, desesperación o falta de atención, vaya usted a saber qué pasaba que no cuadraba nada. Pues ayer en una entrada hicieron que se olvide un poco.

Solo que fue difícil.

La jornada tuvo en la loma por los Leones a Rolando Valdez, quien había ganado sus dos aperturas en gira. No desentonó en nada, pero cuando se fue en la quinta, sin posibilidad de ganar, fue más porque sus compañeros no le dieron respaldo ofensivo. No fue lo mismo subir a lanzar la quinta luego de ver a los bateadores, o corredores, fallar como en la cuarta, en la que Humberto Sosa abrió con jonrón. Vea: Fernando Pérez siguió con sencillo, pero fue out en intento de robo. Walter Ibarra igual: hit y atrapado robando. ¿Qué pasa allí? Por eso decimos que algo no va bien.

Y antes, en la segunda, llenaron la casa con un out y solo anotaron una, que fue de caballito.

Pero todo se borró luego.

Art Charles la botó abriendo la sexta y siguieron Sosa con sencillo, Pérez con doble, Ibarra con hit, e Ibarra y José Juan Aguilar con otros sencillos impulsores. Más tarde, “Pepón” Juárez mandó dos a la goma con otro sencillo. Doce leones visitaron la caja en la mejor entrada de la semana, en oportunismo de manera especial.

Y en pitcheo, a Valdez le siguieron David Gutiérrez, ganador en una y un tercio; Heriberto Ruelas, Carlos Ramírez y Josh Lueke, quien llevaba ya varios días sin lanzar porque las fieras yucatecas habían llegado al tramo final en desventaja.

Mucha diferencia entre irse de 8-3 con hombres en posición de anotar y en el número de corredores dejados en base. Todos esperan que ese duro trance haya terminado con esta bocanada de oxígeno.

Mañana se incorpora Yadir Drake, cubano que había sobresalido en el arranque antes de ir al Preolímpico de Florida. Y pues lo de Negrín, que se antoja sea lesión o cansancio, pueda resulte en algo leve.

La siguiente parada es en Cancún, ante los Tigres, y ganarles allá siempre es difícil.—Gaspar Silveira