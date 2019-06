Los Mets multan al mánager Callaway

El dirigente tuvo una confrontación con un reportero

Mickey Callaway necesitó dos conferencias de prensa para emitir una disculpa.

Luego de que los Mets de Nueva York multaron a su mánager y al lanzador Jason Vargas por su confrontación llena de improperios con un reportero tras una derrota el fin de semana, Callaway no quiso decir que lamentaba el incidente ayer, durante su primer encuentro con los medios de comunicación.

Callaway maldijo al reportero de “Newsday”, Tim Healey, y Vargas tuvo que ser contenido para evitar que se fuera contra el periodista en el estrecho camerino del Wrigley Field tras una derrota el domingo, 5-3. No hubo contacto físico.

“En mi reunión con Tim, me disculpé por mi reacción”, dijo Callaway. “Me arrepiento. Lamento la distracción que causé al equipo… Es algo de lo que no estoy orgulloso. No estoy orgulloso de la distracción. No estoy orgulloso de lo que le hice a Tim. Por eso, definitivamente me disculpo”.

El gerente general Brodie van Wagenen anunció las multas pero no reveló los montos. Aseguró que el equipo habló con las Grandes Ligas y no se esperan más sanciones.

Cabrera no va a Detroit

Las Grandes Ligas redujeron de cuatro a tres juegos la suspensión impuesta a Asdrúbal Cabrera, lo cual implica que el antesalista venezolano se perderá la serie completa de los Rangers de Texas en Detroit.

Los Rangers informaron ayer que Cabrera cumpliría una suspensión de tres encuentros durante su serie contra los Tigres, que comienza este martes. El castigo fue impuesto por golpear a un umpire con parte del equipamiento.

El altercado ocurrió el jueves ante Cleveland.— AP