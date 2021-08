Los Mets reactivan a Lindor y esperan repuntar

Nueva York ha perdido la cima tras pobre bateo

Los Mets de Nueva York reactivaron ayer al campocorto Francisco Lindor, quien estaba en la lista de los lesionados y se perdió cinco semanas de actividad por un tirón en el músculo oblicuo derecho.

Luis Rojas, el mánager dominicano de Nueva York, confirmó el regreso de Lindor antes del juego frente a los Gigantes de San Francisco, líderes de las Grandes Ligas.

Lindor pasó penurias al comienzo de la temporada, luego de ser adquirido de los Indios de Cleveland y de firmar un contrato por 10 años y 341 millones de dólares. El puertorriqueño batea para .228 con 11 cuadrangulares y un OPS de 702.

Estaba bateando mejor antes de la lesión, promediando .288 con tres jonrones y un OPS de .875 en sus últimos 20 juegos previos a su ingreso en la lista de lesionados el 17 de julio.

Los Mets están ahora fuera de los lugares que otorgan boletos para los playoffs, con una foja de 61-63, luego de liderar la División Este de la Liga Nacional durante casi tres meses. Steve Cohen, quien está en su primer año como propietario del equipo, criticó el desempeño de los bateadores mediante un tuit emitido la semana pasada.

El sábado, Lindor consideró que su propio bateo se merecía esas críticas.

“Hemos recibido el mensaje todo el año”, dijo Lindor. “Realmente no hemos bateado toda la campaña. No he actuado bien. Al final, no he logrado lo que he venido a hacer en lo que se refiere a la ofensiva”.

“A la defensiva no me pueden decir nada, ni en el corrido de bases, pero ofensivamente, sí, critíquenme. Digan lo que sea. Están en lo correcto, no he tenido un buen desempeño”.

Lindor jugará por primera vez junto a su coterráneo Javier Báez, recién llegado al club de la “Gran Manzana”, en los puestos del centro del infield. Adquirido de los Cachorros de Chicago justo antes de que venciera el plazo para pactar canjes, Báez volvió el domingo, luego de perderse 11 días por una lesión de espalda.—AP