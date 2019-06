Los ojos en ellas: Comienza el mundial femenil

Las anfitrionas dirán presente

Hoy el mundo vuelve a poner los ojos en Francia, pues la octava edición de la Copa del Mundo femenil verá su partido inaugural en el Parque de los Príncipes de París. Las anfitrionas y Corea del Sur disputarán el primer partido a las 14 horas.

Estados Unidos, Alemania, Japón, Inglaterra y el combinado local son las favoritas para llevarse el título mundial, que vivirá su final el domingo 7 de Julio.

La selección mexicana no consiguió su boleto al torneo tras perder en la fase de grupos del Premundial. El Tricolor tenía dos Copas del Mundo al hilo participando, hasta antes de quedar excluido de Francia 2019.

A diferencia del Mundial varonil, en este compiten solamente 24 naciones, formándose seis grupos de cuatro equipos cada uno. A los octavos de final clasifican los dos mejores de cada pelotón, así como los cuatro mejores terceros, y después es eliminación directa hasta la tan ansiada final, que se jugará en la casa del Olympique de Lyon de la Ligue 1.

Este Mundial no contará con la participación de Ada Hegerber, la mejor futbolista del mundo, quien decidió no acompañar a la selección de Noruega debido a la discriminación que existe sobre el fútbol femenil. En sus declaraciones, la futbolista del Lyon de Francia aseguró que en el fútbol las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres.

Otras jugadoras y selecciones también se han manifestado en contra de las diferencias de sueldos y atención que existe entre el fútbol femenil y el varonil.

Incentivos

Para esta edición la FIFA ha aumentado la inversión del torneo a 50 millones de dólares, sin embargo no se compara con los 791 millones que destinó a la edición masculina, disputada el año pasado en Rusia.

La diferencia también se hace notoria en los premios económicos que se otorgarán; este año serán 30 millones de dólares en incentivos, doblando lo otorgado en el Mundial de Canadá 2015, pero contrario a esto, en el varonil de Rusia se otorgaron 400 millones a las selecciones participantes.

El fútbol femenino ha tenido un crecimiento enorme en el mundo, tanto en seguidores como en las inversiones, infraestructuras, y ligas nacionales, aunque sigue quedándose corta con respecto al varonil, que siempre recibe más atención y apoyo en el aspecto económico.

En Europa, por ejemplo, la Liga de Campeones femenil se ha encargado de mostrar el enorme talento de las mujeres en este deporte. Por lo que esta copa del mundo es un evento imperdible, donde cada una de las seleccionadas nacionales buscaran demostrarle a los aficionados alrededor del mundo porqué el fútbol femenil debería tener una atención similar a la que tiene el varonil.

Y es que, al final de cuentas, la pasión, la adrenalina y las ganas de que nuestra selección favorita gane, serán las mismas que se viven en los distintos torneos del planeta.— Lluvia Magaña Peralta