Los Padres, los grandes ganadores

Sorprendente trabajo en la recta final de cambios

Los Padres ganaron la temporada de cambios. De hecho, probablemente la ganaron hace uno o dos días y luego simplemente siguieron sumando. Un trabajo impresionante del gerente general de San Diego, A.J. Preller.

Pero varios equipos más también mejoraron. Algunos claramente, otros no tanto. Los Azulejos y los Rojos están en esta lista al comenzar septiembre. Al igual que los Marlines, los Cachorros y los Rockies.

¿Y los Indios? Ningún otro equipo hizo una apuesta tan arriesgada. Aunque hay que decir esto de Cleveland: Su gerencia tiene un largo historial de éxito y sus directivos se sienten bien felices con lo que hicieron.

En total, San Diego adquirió a nueve jugadores, ocho de los cuales han participado en juegos de Grandes Ligas este año. Se trata de la mayor cantidad de jugadores adquiridos en el mes antes de la fecha límite desde que ésta fue trasladada al 31 de julio en 1986 (y el 1ro de agosto en el 2016). En este caso, un jugador de Grandes Ligas es definido como alguien que ha jugado en las Mayores con otro equipo antes de ser adquirido por el club nuevo y que llegó a jugar con su nueva escuadra.

Los Padres sumaron a Mike Clevinger, Mitch Moreland, Austin Nola, Jason Castro, Dan Altavilla, Trevor Rosenthal, Greg Allen y Taylor Williams. El noveno ligamayorista, Austin Adams, está lesionado y aún no lanza en MLB este año. Pero jugó en Grandes Ligas en 2019.

Dodgers, Yanquis, Cardenales, Astros y Gemelos estuvieron entre los contendientes que no hicieron mayor cosa. Del otro lado, éstos son los cinco ganadores de la época de cambios, de acuerdo con un reporte de MLB.

Padres de San Diego

En resumen: Preller ha dejado una marca para futuros gerentes generales. Primero, acumulas una tonelada de talento en las Menores. Luego gastas fuerte en un par de grandes agentes libres (Manny Machado y Eric Hosmer, en su caso). Luego, si ves una oportunidad, empiezas a hacer cambios. Preller hizo movimientos para mejorar cada área de los Padres, empezando con el tope de la rotación (Clevinger), el bullpen (Rosenthal), el medio del lineup (Moreland) y la receptoría (Castro y Nola). E hizo todo eso sin desprenderse de ninguno de los mejores cuatro prospectos del club.

Marlines de Miami

Adquirieron a: OF Starling Marte. En resumen: El dominicano fue el mejor jugador de posición que cambió de equipo el lunes y es una buena recompensa para unos Marlines, que están jugando por encima de las expectativas. Su presencia en la parte gruesa de la alineación le hará la vida más fácil al resto de sus compañeros. Los peces también cambiaron al infielder dominicano Jonathan Villar a los Azulejos y será interesante cómo llenarán esa vacante.

Rojos de Cincinnat

Adquirieron a: PD Archie Bradley, OF Brian Goodwin. En resumen: Goodwin es una excelente pieza para un equipo que está entre los tres peores en OPS y jamás hubiese estado disponible si Jo Adell todavía estuviera en las menores. Los Rojos quizás aspiraban a más, pero la llegada de Goodwin representa una mejoría. Bradley tiene sólo 28 años y terminó la jornada del domingo con 10.1 ponches por cada nueve innings. Será de mucha ayuda para un bullpen que no ha tenido un buen año.

Filis de Filadelfia

Adquirieron a: PD Brandon Workman, Heath Hembree, David Phelps y David Hale. En resumen: El gerente general Matt Klentak le puso los toques finales a un buen bullpen trayendo a Phelps de los Cerveceros. El mánager Joe Girardi, de un golpe, tiene ahora opciones para los innings finales mientras su club lucha por clasificar.

Azulejos de Toronto

Adquirieron a: PZ Robbie Ray, PD Taijuan Walker y Ross Stripling; 1B/BD Daniel Vogelbach, IF Jonathan Villar. En resumen: Villar es una buena adición, dado que el dominicano puede jugar en el campo corto hasta que regrese Bo Bichette y luego es capaz de moverse por todo el cuadro. Walker ha revivido su carrera y si los Azulejos logran que Ray reencuentre el camino, se sentirán muy felices por lo hecho ahora.

Indios de Cleveland

Adquirieron a: C Austin Hedges, 1B/OF Josh Naylor, PD Cal Quantrill, SS Gabriel Arias, IF Owen Miller, PZ Joey Cantillo. En resumen: Confíen en los Indios. Confíen en el proceso. Ese el resumen, ¿no es cierto? Hay que darles crédito por tener agallas. En cuanto al presente, un cambio que luce de una manera hoy puede lucir completamente distinto dentro de dos años cuando podamos evaluar mejor al venezolano Arias y a Cantillo. En cuanto al 2020, Naylor es la clave. Si puede aportar el poder que necesitan los Indios en el medio de la alineación, la Tribu todavía tendrá suficiente pitcheo para ganar la División Central y dar de qué hablar en la postemporada.

Cachorros de Chicago

Adquirieron a: BD José Martínez, OF Cameron Maybin y los PZ Andrew Chafin y Josh Osich. En resumen: Los Cachorros mejoraron. ¿No es eso lo más importante? No todos los equipos pueden decir eso. Chicago no hizo el mega-cambio por un abridor que quizás esperaban los fanáticos, pero consiguieron cuatro piezas que podrían llevarlos a lo más alto de su división. Maybin, quien se ha sumado a la revolución de batazos por el aire, es una adquisición interesante, al igual que los dos relevistas que le darán más opciones al mánager David Ross.