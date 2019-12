Los Patriotas son acusados de hacer trampa de nuevo

Otra vez estalla la polémica

El entrenador en jefe de los Patriotas, Bill Belichick, afirmó que ni él ni otros miembros de Nueva Inglaterra han observado imágenes de vídeo captadas por un equipo de grabación interno y que están en la mira de una investigación de la NFL por filmar indebidamente a los Bengalíes de Cincinnati en su costado del terreno en un partido reciente.

En una teleconferencia, Belichick dijo ayer que no está involucrado y que no tenía conocimiento alguno de lo ocurrido durante el partido Bengalíes-Cafés en Cleveland el domingo. Belichick añadió que no se enteró de la situación hasta la tarde del lunes.

“Personalmente no he visto ningún tipo de vídeo, nada realizado por ese equipo de producción, salvo lo que se ha visto por televisión pública o algo así”, indicó Belichick.

Un error “involuntario”

Mediante un comunicado difundido en Twitter y en la página del equipo en internet, los “Pats” informaron que un grupo de tres personas, que laboraba para una serie en la Web, titulada “Do Your Job”, realizó “grabaciones indebidas desde el palco de prensa”, como parte de un episodio sobre el departamento de visores y cazatalentos.

El entrenador de los Bengalíes, Zac Taylor, confirmó durante una rueda de prensa el lunes que la liga investiga las actividades del equipo de grabaciones. Cincinnati (1-12) enfrenta a Nueva Inglaterra (10-3) este domingo.

Cuando alguien cuestionó al equipo de grabaciones, éste “entregó de inmediato todas las imágenes a la liga y cooperó plenamente”, indica el comunicado. “El único propósito de la grabación era ilustrar el trabajo de un visor como visitante. No hubo intención de usarla con otro propósito”.— AP

