Los positivos no cambiarán ningún plan

La liga española sigue definiendo fechas para volver

La Liga española de fútbol no modificará su plan de reanudar el torneo tras los resultados positivos por Covid-19 de cinco jugadores de clubes de primera y segunda división.

Los casos positivos fueron confirmados el domingo por La Liga, “todos ellos asintomáticos y en la fase final de la enfermedad”.

Pero no se contempla alterar el protocolos de entrenamientos que se puso en marcha la semana pasada. Jugadores de la mayoría de los clubes empezaron las prácticas individuales el viernes tras casi dos meses de confinamiento por la pandemia de coronavirus.

En un comunicado, La Liga indicó que “seguirá aplicando el protocolo de actuación de vuelta a los entrenamientos” que fue aprobado por las autoridades gubernamentales, “en aras de garantizar al máximo la seguridad de todos los jugadores, cuerpos técnicos y empleados de los clubes”.

Resaltó que ha “advertido” a todos los participantes en los entrenamientos que cumplan con las medidas sanitarias recomendadas “para mantener este bajísimo número de afectados”.

Los cinco jugadores que dieron positivo por Covid-19 tendrán que permanecer en cuarentena en sus casas hasta que se recuperen de la enfermedad. Sólo podrán volver a entrenar en las instalaciones de su club tras dar negativo en dos controles negativos consecutivos.

El resto de los jugadores arrojó negativo, informó La Liga. Jugadores, técnicos y demás empleados que participen en los entrenamientos se someterán a pruebas diariamente.

La Liga no identificó los jugadores que dieron positivo. Tampoco mencionó sus clubes. Según medios españoles, tres jugadores militan en clubes de la primera división, entre ellos Renán Lodi del Atlético de Madrid.

El sábado, el Atlético divulgó un texto en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía del zaguero brasileño, diciendo: “@renan_lodi os manda un saludo desde su domicilio. ¡Muy pronto te veremos sobre el césped, Renan!”.

Lodi no participó de los entrenamientos mientras el resto del plantel Atlético retomó sus actividades el sábado. Ninguno de los jugadores que dieron positivo militan con el Barcelona o el Real Madrid, de acuerdo a versiones de prensa.

El Barcelona fue uno de los primeros equipos en volver a entrenar el viernes. El Madrid tiene previsto hacerlohoy por la mañana.

España empezó a relajar el confinamiento que se ordenó a mediados de marzo, permitiendo que los futbolistas pudieran entrenar individualmente en las ciudades deportivas de los clubes.

La Liga indicó que ofrecerá a los familiares y personas que conviven con los jugadores afectados la posibilidad de someterse a las pruebas de detección.

Los clubes recibieron un detallado protocolo de cuatro fases en la vuelta a los entrenamientos. Cumplidos los individuales, podrán seguir con sesiones en grupos pequeños y luego con plantel completo.

La Liga quiere que se cumpla un mes entero de entrenamientos antes de reanudar el campeonato. Su plan es hacerlo a mediados de junio con partidos sin público.

Ya quiere regresar

Sergio Ramos, central y capitán del Real Madrid, reconoció que el fútbol es “secundario” en este “momento duro” que se está viviendo por la pandemia de coronavirus, pero aseguró que es “un motor económico y sirve de distracción a la gente que lo está pasando mal”.

Sergio Ramos dijo que ha tocado “vivir una situación muy rara” por la pandemia de coronavirus que ha sufrido España pero admitió que se siente “afortunado” por estar bien de salud.

El capitán del Real Madrid se mostró partidario de “intentar la vuelta” del fútbol en las próximas semanas.

“Siempre he dicho que estoy ilusionado y me muero de ganas por volver a competir. Queremos que la Liga termine, volver a jugar la Liga de Campeones y que la vida sea normal, pero tenemos que ser disciplinados, precavidos y eso depende de seguir las normas del Gobierno y la Liga”, reconoció durante una entrevista en el programa El Partidazo #VolverEsGanar, de Movistar.

“El fútbol es secundario porque la prioridad es la salud, pero estoy deseando volver”, dijo Ramos, que también reconoció que el “fútbol, además de ser un motor económico, sirve como distracción para la gente que lo pasa mal”.

Gerard Piqué, del Barcelona, estuvo en el mismo tono que Ramos.

El defensa catalán del Barcelona declaró que “lo que está haciendo la Liga para volver a jugar tiene sentido” porque es “esto o acabar la temporada sin jugar, que sería bastante feo”.

Piqué dio su opinión acerca del regreso a los entrenamientos de los clubes de manera individualizada para empezar a preparar el regreso de la competición liguera durante el mes de junio.

“Nos han informado muy bien los clubes de los test del protocolo y estamos cómodos. Es distinta la experiencia de entrenar solos, pero hay que adaptarse”, dijo el central catalán.

“Toda medida de precaución es bienvenida para nosotros. Hay de momento mucha gente que tiene miedo o al menos respeto al virus y es importante que todo el mundo conozca el protocolo y lo cumpla a rajatabla. Si cada uno cumplimos lo que nos dicen tiene que ir todo bien”, confesó.

Liga Posible regreso

Javier Tebas comentó que a él le gustaría volver a jugar a partir del próximo 12 de junio.

Fechas tentativas

“Me gustaría que empezase la Liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. No nos precipitamos. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de toda la sociedad española”, dijo Tebas en entrevista.