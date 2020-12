Los Pumas corearon el goya más grande

Enrique Cerón Viana

No Pumas... ¡No!

Nunca tuviste los reflectores de otros, no tuviste el presupuesto de otros, no eras favorito, tus detractores esperaban tu caída jornada tras jornada. No Pumas ¡No! Ni tu extécnico español creyó en ti, y fuiste para muchos de tus aficionados un signo de interrogación. No Pumas ¡No! Las casas de apuestas te daban nulas posibilidades, los “sabios” del fútbol mexicano pronosticaban tu caída cada fin de semana. “Suerte”, “coincidencia”, “casualidad”.

No Pumas... ¡No! A cada victoria veían más las carencias de tus rivales que tus grandes aciertos, demeritaban tu posición en la tabla... los puntos que obtuviste...

No Pumas... ¡No! No te veían en la liguilla, mucho menos en semifinales...

No Pumas ¡No! Dudaban de tu grandeza jornada tras jornada mientras a los equipos del poder económico les daban todos los reflectores.

No Pumas... ¡No! Nunca te vieron en donde hoy estás, cuando hablaban de la semifinal contra el Cruz Azul, le daban a los cementeros el pase a la final.

No Pumas ¡no! Esos 14 primeros minutos en el Azteca no se imaginaban que estarían ante una de las series más históricas y épicas del fútbol mexicano. Y es que si de remontadas hablamos bastaría con recordar la final contra Tigres en la que caíste demostrando tu grandeza.

¡Pero no! Aún no...

Pero sí Pumas, ¡sí! Tu fútbol con garra, con corazón, con tenacidad, te tienen en la final contra todos los pronósticos.

Sí Pumas... ¡sí! Eliminaste al que daban por campeón, hiciste soñar y gritar de emoción hasta las lágrimas a todo tu gremio, a toda tu gente. Les recordaste por qué aman tus colores y sienten tu grandeza!

Sí Pumas... ¡sí! Por tu raza habló tu espíritu, por el azul y el oro de tus colores iluminaste el corazón de tus seguidores hasta la locura del pasado domingo. Sí Pumas ¡sí! Tu lugar estaba reservado, ¡era tuyo Pumas! ¡Sí¡ la mayor remontada de la historia en liguillas.

Sí Pumas ¡Sí! Porque hasta los que no aman el deporte se emocionaron ante tu proeza. Sí Pumas... ¡sí! Estás en la final Pumas! ¡Eres grande Pumas! Estás en la final a pesar de todos y en contra de todo. Pero más haya del resultado de la final, demostraste que tener fe y luchar es algo mucho más allá del fútbol o el deporte... debería ser una filosofía de vida.

Porque hoy más que nunca, me siento más orgulloso de ser de Pumas! ¡Goya Universidad!