Los quarterbacks más prometedores de la NFL para la 2020/21

Ha llegado el otoño y con él, el torneo más importante del deporte estadounidense. Hablamos de la NFL que apunta a una competencia prometedora con la presencia de las franquicias más poderosas de este deporte en la temporada 101. El Draft 2020 ya empieza a nominar para que los fanáticos idolatren a aquellos que en unos años están llamados a marcar la pauta en la competición.

¿Quiénes son estas estrellas capaces de alzarse con el Súper Bowl?

1- Joe Burrow #9 de Cincinnati Bengals

Los de Cincinnati no la están pasando nada bien en la NFL durante el último tiempo, el año pasado recalaron en las últimas posiciones de la competición, por lo que un cambio de rebeldía en Bengals era necesario. Por ello, han contratado los servicios del prometedor Joe Burrow, ex Luisiana por 36.1 millones de dólares con un contrato de 4 años. Con 5.671 yardas recorridas y 60 anotaciones puede ser un acierto en ofensiva. No en vano, las apuestas de la NFL ven a los Bengals con opciones de hacer algo grande.

2- Tua Tagovailoa #1; Miami Dolphins

Otra promesa prominente en este certamen, ya que al igual que Burrow califica para el Draft 2020 como un prospecto tan agresivo como el primero. Compitiendo palmo a palmo con Burrow por el trofeo Heisman el año pasado, a Tagovailoa le supo agria la lesión sufrida a final de temporada, sin embargo, es un quaterback potencialmente a tener en cuenta.

3- Jordan Love #10 de Green Bay Packers

Lo contrataron para que sea el relevo natural de la leyenda Aaron Rodgers en Green Bay. El mariscal de 21 años llega a su primera experiencia en las yardas de alto nivel americano en una operación de $12.383.470 Millones para reforzar el lanzamiento largo y tener más opciones de rendimiento de cara a la competición.

4- Justin Herbert #10 de Los Angeles Chargers

Con estadísticas de 95 pases largos para touchdowns, 23 intercepciones y 530 yardas por tierra, Herbert es un arma en el mediocampo muy valiosa para los Chargers, viene de ser campeón del Rose Bowl pasado y con 22 años le sobra energía para dar de qué hablar.

5- Jalen Hurts; Philadelphia Eagles

Otro correback prometedor para la burbuja de campeonato de la NFL, que tiene pasado con Tua Tagovailoa en Alabama cuando el segundo lo sentó. Hurts, Con una letal capacidad física, robusto, fuerte y confinado fue proyección suficiente como para que Eagles lo ojeara y sea la principal opción de relevo de Carson Wentz.

6- Jake Fromm #10 Buffalo Bills

Y, en el sexto lugar está Jake Fromm de los Buffalo Bills, esta última franquicia lo ató con un contrato de $3.7 millones de dólares y con 4 años de relación contractual, luego de ver su proyección con Georgia Bulls en 2017 y a ganar el Rose Bowl con ese mismo equipo. Un mariscal a temer que es comparado con la leyenda de QB Tom Brady. Es una perla prometedora que mostrará lo mejor en esta temporada con Bills seguramente.

Con estos nombres, la lista de QB está hecha para dar un sabor de boca sobre lo que se viene en la NFL, recuerda que puedes ingresar por nuestras apuestas de la NFL en la temporada 101 del emparrillado americano.

(I.S.)